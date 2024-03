Eberbach. (np) Mit ihrer Arbeit tragen die Landwirtinnen und Landwirte unserer Region dazu bei, die traditionelle Kulturlandschaft zu erhalten. Sie sorgen für Wertschöpfung in der Region und sichern ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln von hier. Um Einheimischen wie Gästen Einblick in die wertvolle Arbeit der bäuerlichen Betriebe zu geben, veranstaltet der Naturpark Neckartal-Odenwald wieder am ersten Sonntag im August den Brunch auf dem Bauernhof.

Als landesweite Aktion wird dieses Angebot auch in anderen Naturparken Baden-Württembergs durchgeführt. Landwirte, die auf ihren Obsthöfen, Vieh-, Geflügel-, Zucht- und Ackerbaubetrieben gerne einen Naturpark-Brunch anbieten wollen, können ihr Interesse ab sofort beim Naturpark anmelden.

Je mehr Betriebe dabei sind, desto stärker ist die Botschaft "Regional, saisonal und faire Preise". Dazu schont der Genuss regionaler und saisonaler Lebensmittel durch kurze Wege das Klima.

Der Naturpark Neckartal-Odenwald unterstreicht: Ehrliche, verantwortungsvolle Arbeit verdient Anerkennung; jedes Lebensmittel hat seine eigene Geschichte und hinter jedem Bauernhof steckt eine Familie. Der Blick hinter die Kulissen beim Brunch auf dem Bauernhof fördert den Dialog und schafft Vertrauen.

Voraussetzungen für Höfe

Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass der Hof in der Gebietskulisse des Naturparks Neckartal-Odenwald liegt, Haupt- oder Nebenerwerbsbetrieb ist und seinen Gästen vorwiegend eigene Erzeugnisse anbietet. Bei zugekauften Produkten sollte ebenso Regionalität maßgeblich sein, gerne kann mit Nachbarbetrieben zusammengearbeitet werden.

Wie viele Gäste der Hof bewirten möchte und wie umfangreich das Angebot ist, richtet sich ganz nach den individuellen Kapazitäten. Hofführungen, musikalische Begleitung oder Angebote für Kinder machen den Brunch als Veranstaltung besonders attraktiv.

Die Teilnahme ist für die Höfe kostenlos. Der Naturpark unterstützt die Organisation der Veranstaltung und begleitet diese durch Öffentlichkeitsarbeit. Wer am 4. August Brunch-Gastgeber sein möchte, kann sich unverbindlich informieren und beraten lassen. Eine Rückmeldung ist bis zum 31. März möglich: Telefon 06271/942275 oder E-Mail: regionalentwicklung@np-no.de.

Info: Das Projekt "Brunch auf dem Bauernhof" wird gefördert mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union (EU).