Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die Politik kennt ikonische Bilder. So manches Foto wurde im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gemacht. Von jemandem, der im betreffenden Augenblick genau dort sein durfte, weil Bildberichterstatter sein Beruf war.

Ein solcher Moment ist und war der Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt am 7. Dezember 1970 am Ehrenmal für die Helden des Aufstandes im Warschauer Ghettos. Und es war die erste Begegnung von Kanzler Helmut Schmidt mit DDR-ZK-Sekretär Erich Honecker auf der Helsinki-Konferenz im Juli vor fast genau 50 Jahren.

Zwei Regierungschefs 1975 im Kalten Krieg, Erich Honecker und Helmut Schmidt. Fotografiert von Engelbert Reineke. Repro: rho

Einer der Großen seines Genres war der Berufsfotograf Engelbert Reineke, heute 86. Er hat die große Politik ganz vorne begleitet, vom Kalten Krieg bis in die Entspannung und bis zur deutschen Wiedervereinigung. Reineke reiste ganz offiziell mit den Bundeskanzlern, von Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt über Helmut Schmidt, Helmut Kohl bis Gerhard Schröder.

Er war ab 1966 bis 2003 Fotograf beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Bilder von ihm findet man als Zeitdokumente im Bundesarchiv. Selbstverständlich sind Bilder aus Warschau und Helsinki mit dabei.

Dass Reineke sein Handwerk technisch beherrschte, hat mit dem Eberbacher Fotografenmeister Rolf Greif zu tun. Reineke war bei ihm Fotografenlehrling gewesen. Dass er im Bild die richtigen Proportionen fand, geht bestimmt auch auf den Eberbacher Bauhauskünstler Heiner Knaub zurück, dem er fast jeden Tag bei dessen Aufenthalt bei Meister Greif begegnet war.

Heiner Knaub hat ihm so manchen guten Rat für den richtigen Blick auf das richtige Motiv gegeben, sagt Reineke.

Photo-Greif ist heute immer noch ein Begriff in Eberbach. Ein Foto-Atelier, das nach dem Krieg in der Kellereistraße war, gleich neben dem damaligen Rathaus. Umgezogen ist Greif in die Stadtpassage, als dort Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer 1956 eine neue Ladengalerie bauen ließ. Greif gibt es dort noch heute am gleichen Ort — Foto und Buch.

Bundeskanzler Willy Brandt geht 1970 im ehemaligen Warschauer Ghetto auf die Knie. Fotografiert von Engelbert Reineke. Repro: rho

Engelbert Reineke ist damals in der Stadt mit Greif umgezogen, fast 70 Jahre ist das her.

Reineke kam ursprünglich aus dem Münsterland. Dort in Nordrhein-Westfalen hatte er als Fotolaborant begonnen, als es ihn bald recht weit weg an den Neckar gezogen hatte.

Auf Reinekes Bewerbung als Fotografenlehrling in einer Fachzeitung hatte sich Meister Greif gemeldet. Und so absolvierte Reineke in den Jahren 1957 bis 1959 erfolgreich seine Lehre als Berufsfotograf in Eberbach.

Bei der Familie Greif hatte der junge Mann Familienanschluss im Haus in der Neckarhälde. An Eberbach hat Reineke ausgesprochen gute Erinnerungen.

Wenn ihn seine Fahrt in den Süden führt, gibt es immer einen Abstecher ins Neckartal und zu Greif.

Ausweis 1975 von der KSZE. Repro: rho

Nach Abschluss der Lehre bei Greif und einer Bundeswehrzeit arbeitete Reineke zwei Jahre bis 1962 bei Robert Häusser in Mannheim, einem preisgekrönten "Wegbereiter zeitgenössischer Fotografie". Reineke lernte bei weiteren Besuchen in Eberbach seine Frau kennen, die Tochter eines Rosshaarspinners und des Kirchenschweizers bei der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk.

Dann kam die große Zeit. 37 Jahre ab 1966 war Engelbert Reineke Fotograf beim Bundespresseamt in Bonn. Das Amt lässt Staatsbesuche der deutschen Regierungschefs im Ausland stets von eigenen Bild-Chronisten begleiten.

So war es auch bei der denkwürdigen Reise von Bundeskanzler Willy Brandt ins Warschauer Ghetto am 7. Dezember 1970. Es kam zum berühmten Kniefall des deutschen Kanzlers. Den hat Reineke auch im Bild.

Während Hunderte Fotografen um das gesamte Ereignis schwirrten, waren am Denkmal nur drei Fotografen aus Deutschland dabei. Und da hatte der offizielle Mann aus Bonn mit der Kamera einen zugewiesenen Platz in der ersten Reihe, als sich Bundeskanzler symbolisch vor den Opfern des NS-Terrors beugte.

Es wurden Bilder aus verschiedenen Positionen geschossen. Auch die Deutsche Presseagentur hatte ihr weit verbreitetes Bild, das sie allerdings von einem polnischen Fotografen gekauft hatte.

Als im Folgejahr nach dem Warschauer Ereignis der jährliche Preis "Das Deutsche Lichtbild" gekürt wurde, gewann ihn Engelbert Reineke mit seinem Bild vom Kniefall. Brandts Gesicht sei auf seinem Foto am besten zu sehen. Und der im Vordergrund das Gewehr präsentierende polnische Soldat gebe einen markanten optischen Rahmen.

Bei manchen Veröffentlichungen wurde der Soldat allerdings im Bild abgeschnitten. Manches musste eben stimmig gemacht werden; schließlich herrschte ja noch Kalter Krieg. Es ging auch um Befindlichkeiten. Das ungeplante, spontane Geschehen am Denkmal im Ghetto und der bewegende Kniefall wurden in Polen nicht durchgehend positiv bewertet, eher zurückhaltend, erinnert sich Reineke.

Am 30. Juli jährt sich die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki zum 50. Mal, der Abschluss der berühmten Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 35 europäische Staaten plus USA und Kanada unterzeichneten den Vertrag.

1975 an jenem Tag positionierte sich Engelbert Reineke so im Konferenzsaal, dass er den zufälligen Dialog über den Mittelgang hinweg zwischen Helmut Schmidt und Erich Honecker genau im richtigen Moment erfasste.

Zwei deutsche Staatschefs zur gleichen Zeit aus zwei verschiedenen Machtblöcken sind inzwischen Teil der fotografierten Geschichte geworden. Ein ehemaliger Lehrling eines Fotografenmeisters aus dem kleinen Eberbach am Neckar hat das Bild gemacht.