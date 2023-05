Eberbach. (rho) Nach über 140 Jahren gibt es beim Modehaus Müller den allerletzten Schlussverkauf. Dieses Mal wird das ganze Angebot radikal geräumt. Aus Alters- und Gesundheitsgründen schließt das größte familiengeführte Einzelhandelsgeschäft in der Neckarstadt zum Samstag, 29. Juli. Die zwischenzeitlich ins Auge gefasste Übernahme des Betriebes durch die Dielheimer Nara-Modegruppe kam nach längeren Verhandlungen nicht zustande. Hauptsächlich lag dies an künftig zu erwartenden energetischen Investitionen in das Gebäude.

Die Nachricht, dass Müller endgültig aufgibt, hat zu allseitigem Bedauern bei Gewerbe, Kundschaft und lokaler Politik geführt. Inzwischen wird das Grundstück über einen Neckargemünder Immobilienmakler zum Kauf angeboten. Müller hat jetzt seine Stammkundschaft direkt postalisch vom beginnenden Räumungsverkauf informiert. Der Sonderverkauf wird jedoch auch für alle Kunden angeboten. Den verkaufsoffenen Sonntag beim "Eberbacher Frühling" macht Müller noch mit. Am heutigen Samstag schließt Müller ausnahmsweise schon um 13 Uhr. Ab Montag sind alle Räumungsangebote verfügbar.