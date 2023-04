In der Snack-Bar gab es eine eigene Karte für Bärlauchgerichte. Von Suppe über Nudeln, Pizza und Flammkuchen konnten Neugierige vieles probieren. Am besten wurden die Tagliatelle mit Bärlauch und die Pizza angenommen.

Von Moritz Bayer

Eberbach. An Ostern gehen nicht nur die 40 christlichen Fasten-, sondern auch die Eberbacher Bärlauchtage zu Ende. Was für den Gläubigen Grund zur Freude ist, dürfte bei so manch hungrigem Eberbacher für leichten Verdruss sorgen, denn es gab bei manch einem Geschäft leckere Besonderheiten mit der Heil- und Gewürzpflanze zu verköstigen.

Ein komplettes Sonderangebot mit Übernachtungen war im Hotel "Karpfen" möglich, fand allerdings keine übermäßige Resonanz. Dafür meldete die Küche hohe Nachfrage für sämtliche Bärlauchgerichte, die natürlich auch unabhängig von Übernachtungen zu bestellen waren – und sind. Die Gültigkeit der Karte endet nämlich nicht mit den Bärlauchtagen, sondern gilt so lange, bis es fließend zur nächsten saisonalen Kost, dem Spargel, übergeht.

Die Vielseitigkeit der mit Zwiebel, Schnitt- und Knoblauch verwandten Pflanze lässt sich auch in Metzgereien bestaunen: Bei Zorn gibt es reichlich Auswahl: Schupfnudeln, Frisch- und Fleischkäse, Mett- und Bratwürste, Lyoner und Frikadellen. Gleiches gilt für die Metzgerei Eichhorn: Für deren Bratwürste mit Bärlauch kamen ein paar Kunden extra aus Mannheim gefahren.

Das würzige Bärlauch-Aroma passt zu zahlreichen (Fleisch-)Gerichten. Aber nicht nur herzhaft ist damit möglich: Im Café Viktoria gab es Bärlauch-Pralinen. Die schmecken nach kräftiger Schokolade, haben aber das gewisse, nicht alltägliche Etwas.

Die Einsatzmöglichkeiten der Pflanze gehen ohnehin über den reinen Geschmack hinaus. So werden dem "Waldknoblauch" entgiftende, verdauungs- und kreislauffördernde Wirkung zugeschrieben. "Dem Volksmund nach fressen auch Bären instinktiv verstärkt Bärlauch nach Ende ihres Winterschlafs, um den Körper zu entgiften und wichtige Nährstoffe zu sich zu nehmen", erklärt Christina Wolff.

Mit ihrem gleichnamigen Reformhaus nimmt sie zwar aktuell nicht an den Bärlauchtagen teil, weiß aber sehr wohl um die Kräfte und Wirkungen. Bärlauch hat beispielsweise auch rund die dreifache Menge an Vitamin C im Vergleich zu Orangen. Wolff, die zu den Mitbegründerinnen der Bärlauchtage gehört, bot früher in Zusammenarbeit mit Ernährungsspezialisten und Medizinern Live-Vorträge in ihrem Geschäft an.

So wirkt es beinahe etwas schade, dass im Vergleich zu den Hochzeiten vergangener Jahre das Angebot der Bärlauchtage doch deutlich nachgelassen hat. Denn die wenigen, vorhandenen Angebote wurden durchweg gut angenommen. In der Touristik-Info beim Eberbacher Rathaus trafen sich zweimal Gruppen für Bärlauchwanderungen mit kostenlosen Infos. "Beide Spaziergänge waren schnell ausgebucht", verriet Bernhard "Lungo" Walter.

Vielleicht lassen der Bärlauch und seine Anhänger ja im nächsten Jahr die Bärlauchtage der Vergangenheit wieder ein Stück weit auferstehen.