Eberbach. (by) Noch keine vier Monate ist es her, da standen die meisten von ihnen an ähnlicher Stelle im Karlstalweg. Damals hatte der Bürger- und Heimatverein (BHV) die sanierte Gedenktafel der herzoglichen Zweibrücker Garde an die Stadt Eberbach übergeben. Am Dienstagabend wurde erneut ein sanierter Gedenkstein übergeben: der "Carls-Thal-Stein".

Vor dem Treffen im März hatte niemand ahnen können, dass man sich schon bald wieder hier treffen würde, so BHV-Vorsitzender Jens Müller. Danach allerdings schon. Denn beim ersten Treffen sei die Sprache auf einen weiteren Stein gekommen, der dem Karlstal gewidmet ist. Er sollte von der damaligen Schützengesellschaft gespendet worden sein und in unmittelbarer Nähe stehen.

Die Mitglieder der kleinen Gruppe machten sich auf die Suche und wurden nur wenige Meter entfernt schnell fündig. Sie fanden einen abgeschrägten großen Stein, vollkommen mit Moos bedeckt. Als dieses entfernt war, war sofort zu sehen, dass der Stein behauen war. Die Schrift war allerdings fast nicht mehr zu erkennen.

"Schon war ein neues Projekt für den Bürger- und Heimatverein da und der Auftrag wurde noch vor Ort an die Firma Hildenbrand erteilt", blickte Müller zurück. Die hatte neben der damals übergebenen sanierten Gedenktafel schon viele Projekte für den BHV verwirklicht.

Wie der richtige Text lautet, sei schnell klar gewesen, ist er doch in zwei Festschriften des SSV Eberbach abgedruckt. Somit sei auch klar gewesen, wer als Partner für dieses Projekt in Frage komme. Da Oberschützenmeister Patrick Joho sofort begeistert gewesen sei, wurde daraus ein Gemeinschaftsprojekt des Bürger- und Heimatvereins und des Schützensportvereins.

Jens Müller ging noch kurz auf die Geschichte des Steins und des Karlstals ein. Dieses trug erst ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts diesen Namen, war vorher unter dem Namen Parksteinach bekannt. Der Name erinnert an den Großherzog Carl Friedrich. An diesem Ort fanden früher viele Veranstaltungen statt – Waldgottesdienste, Theateraufführungen und Feiern. Die Schützengesellschaft betrieb hier einen Schießstand, "ist also hier im Karlstal schon irgendwie verwurzelt".

Der Stein wurde am 13. Oktober 1839 von den Schützen gestellt und somit das "Carls-Thal" eingeweiht. Auch der 1871 gegründete Verschönerungsverein, Vorgänger des BHV, war damals schon im Karlstal aktiv, pflanzte Bäume, stellte Ruhebänke auf und errichtete Wegweiser ins Karlstal und zur Waldquelle.

Müller dankte Stadtarchivar Dr. Marius Golgath für die nötigen Informationen sowie Georg Hildenbrand von der gleichnamigen Firma für die Umsetzung des Projekts.