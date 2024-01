Eberbach. (by) Manchmal hilft der Zufall mit. So auch bei der Verpachtung der Gaststätte im Sportheim des Eberbacher SC in der Au. Cosmin und Andrea Bucelat bieten seit ein paar Tagen im "Casa Rustica" italienische und deutsche Küche an. Bei der Eröffnungsfeier konnten sich die geladenen Gäste vom Angebot der neuen Pächter überzeugen.

ESC-Vorsitzender Ralf Bettinghausen begrüßt die neuen Pächter Cosmin und Andrea Bucalet und Cosmins Schwester Claudia (l.). Foto: Peter Bayer

Nachdem Ende Oktober klar war, dass die "Nachspielzeit" wegen der Erkrankung des bisherigen Pächters schließen muss, waren die Verantwortlichen des Eberbacher SC auf der Suche nach einem Nachfolger. Durch Zufall, so ESC-Vorsitzender Ralf Bettinghausen, erfuhren sie, dass in Rockenau ein junger Mann mit seiner Familie lebt, der gerne in Eberbach ein neues Restaurant aufmachen möchte.

Viel mehr, als dass dieser 15 Jahre lang in Heidelberg als Koch in der Pizzeria Damario gearbeitet hat, wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch nur eine Woche nach einem ersten Gespräch im Sportheim wurde der gemeinsame Pachtvertrag unterschrieben, so dass "mit Volldampf an der Einrichtung des neuen Lokals gearbeitet werden konnte".

Cosmin Bucelat lebt seit 15 Jahren in Deutschland und hat sich vor drei Jahren mit Ehefrau Andrea und seinen zwei Töchtern ein Haus in Rockenau gekauft. Eigentlich wollte er hier arbeiten, hatte das Haus schon umgebaut, doch dann sei das Angebot des Vereins gekommen, die Gaststätte zu übernehmen. Nach 15 Jahren unter dem gleichen Chef hat er damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Bucelat bietet italienische Spezialitäten an, legt dabei viel Wert auf Qualität. "Alles ist selbst gemacht, die Zutaten kommen aus Italien", betont er.

Fleisch, Fisch, Nudeln, Pasta oder Salat – Bucelat will schauen, was ankommt. "Die Leute sollen probieren", sagt er. Monatlich will er auch eine saisonale Karte anbieten, zum Beispiel in der Bärlauch- oder Kürbiszeit. Das "Casa Rustica" sieht er sowohl als Angebot für die Sportler als auch als normale Gaststätte. So plant er zum Beispiel auch für die Kinder einen Pizza- oder Schnitzeltag.

Das Reden ist nicht so seins, gibt Cosmin Bucelat zu, am wohlsten fühlt er sich in der Küche. Dort ist er der Chef des Familienbetriebs, zu dem Schwester, Cousin, Frau, Vater und Schwager gehören. "Alle haben mit mir schon gearbeitet", sagt er.

Einen Ruhetag hat der neue Pächter noch nicht eingeplant, die Leute sollen sein Angebot kennenlernen. Essen gibt es à la carte, ab 50 Personen will er ein Büffet anbieten. Die Speisen gibt es auch zum Abholen oder als Lieferservice. Geöffnet ist von 11 bis 23 Uhr mit durchgehend warmer Küche.