Eberbach. (stve). Eigentlich hätten die Arbeiten an der Aufzugsanlage am Steg beim Rewe-Markt gestern beendet sein sollen. Wie das Unternehmen allerdings mitteilte, habe es Probleme mit der Steuerungsanlage gegeben, weshalb sich der Montageabschluss verzögere. Der sicherheitstechnische Abnahmetermin wurde vom Unternehmen jetzt auf Donnerstag, 11. Mai, verschoben. Sollten dann keine Einwände bestehen, kann die Abnahme vonseiten der Stadt erfolgen. Frühestens kann somit der Aufzug am kommenden Freitag, 12. Mai, wieder in Betrieb gehen.

Das Unternehmen hatte bereits vorab den Beginn der Sanierungsarbeiten wegen Lieferproblemen bei elektronischen Bauteilen immer wieder verschoben. Am 11. April ging es endlich mit den Arbeiten los. Die Aufzugsanlage ist seither gesperrt und kann nicht genutzt werden. Die Gleise 2/3 sind nur über den Aufzug an Gleis 1 barrierefrei zu erreichen.

Die Stadt bedauert, dass es aufgrund der erneut eingetretenen Probleme bei dem Unternehmen nun abermals zu Verzögerungen kommt.