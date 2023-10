Von Peter Bayer

Eberbach. Am kommenden Sonntag dreht sich in der Eberbacher Altstadt wieder alles um den Apfel. Zum inzwischen 35. Eberbacher Apfeltag mit verkaufsoffenem Sonntag werden wieder zigtausende Besucher erwartet. Die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) hat in Zusammenarbeit mit der Stadt ein buntes Programm zusammengestellt, das kaum Wünsche offenlassen dürfte. Eröffnet wird das Fest um 12 Uhr durch den Fanfarenzug, der vom Bahnhofsplatz aus durch die Altstadt zieht und die Gäste musikalisch begrüßt. Organisiert wird das Fest von der EWG, finanziell unterstützt von der Stadt Eberbach.

Die Bahnhofstraße West wird zur Familienallee. Bei Büro Ries wird es wie schon im Vorjahr eine große Kindermalaktion geben, diesmal unter dem Motto "Künstlerische Ernte am Apfeltag – unsere gemeinsame Leinwand". Die dort ansässigen Kinderbekleidungs-, Spiel- und Sportwarengeschäfte werden die neuesten Trends präsentieren. Die Kickbox-Schmiede wird für Kinder und Erwachsene sportliche Vorführungen zeigen. Schließlich zeigen noch verschiedene Autohäuser rund um die Kreuzung/Friedrichstraße ihre neuen Modelle.

Für die kulinarischen Genüsse sorgen CG Music mit coolen Drinks, der Club Eulenspiegel unter anderem mit Apfel-Waffeln, dazu gibts einen Crêpe-Stand und den Streetfood Fighter mit seinen Spezialburgern. Am Ende der Platanen tritt Sänger und Songwriter Olli Roth auf.

In der Bahnhofstraße Ost präsentieren die Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen und informieren über die neueste Technik im Haushalt, Wein und Gewürze, Kosmetik, Optik und vieles mehr. Brands4sports steht mit den neuesten Rädern gleich neben der Kaffeerösterei "Zur Bohne", Kleider Müller und präsentieren die neuen Herbst-/Winterkollektionen. Einige Handwerkerstände sind mit Fenstern und Türen, Raumausstattung und Böden ebenso vertreten wie die Schreinerei Tim Wäsch.

Entlang der Friedrichstraße finden die Besucherinnen und Besucher Möbeltrends, Apfel-Spezialisten, Imker, Handarbeitsstände, Nähmaschinenvertrieb, Schmuck, Thermomix und Sanitätsausstattungen. Außerdem kann man sich mit der Familie fotografieren lassen und die neue Technik von 360 Grad-View-Aufnahmen erleben. Nicht fehlen darf natürlich die Reservistenkameradschaft, die in ihrer Gulaschkanone die einzigartige Erbsensuppe aus der Feldküche anbietet.

Auf dem Leopoldsplatz spielen ab 12.30 Uhr die Gaiberger Musikanten zum Tanz auf. Der Eberbacher Sport Club bietet neben Bratwurst und Getränken auch Rollbraten vom Grill an. Der größte Apfelhändler der Region ist ebenfalls mit einer großen Auswahl an Apfelsorten vertreten, auch gibt es wieder Cakmaks Langosch. Das Café Viktoria bietet unter neuer Leitung den längsten Apfelkuchen im Neckartal an. Auf dem Lindenplatz steht ein Kinderkarussell mit "Naschwagen.

Ofenbauer, Schreiner, Tierschutzverein, Tiernahrung, Tierbekleidung und der traditionelle Schwenkgrill der Metzgerei Zorn haben ihre Stände in der Kellereistraße aufgebaut. Der Naturpark Neckartal-Odenwald hat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Hier können Kinder Tüten mit Herbstpflanzen bekleben.

In der Unteren Badstraße präsentiert "et tibi" Mode und Accessoires und lädt ein, das zehnjährige Jubiläum mitzufeiern. Auf dem Alten Markt können die Gäste mitverfolgen, wie in der handbetriebenen Mostpresse der frische Apfelsaft gepresst wird, welcher an Ort und Stelle verkostet werden kann. Auch das Museum am Alten Markt und das Küferei-Museum Helm haben geöffnet.

In der Hauptstraße warten der Teeladen, Barbaras Beauty Boutique oder der Weltladen mit besonderen Angeboten rund um das Kuchenangebot der Riverside Gospel Singers. Weiter auf dem Neuen Markt spielt die Gruppe DILEIT Songs von Neil Diamond und Bill Haley bis hin zu den Rolling Stones. Hier sind genügend Plätze zum Ausruhen, Essen und Trinken vorhanden.

Angesichts der vielen erwarteten Besucher appellieren die Veranstalter, mit der S-Bahn anzureisen. Wer mit dem Auto kommt, sollte die freien ausgeschilderten Parkplätze auf der anderen Neckarseite in der Au nutzen. Von dort können die Besucherinnen und Besucher bequem wie beim Kuckucksmarkt mit der Fähre "Frischling" übersetzen.

Diese fährt von 11 bis 19 Uhr immer zur Viertelstunde vom Fährsteg an der DLRG in der Au und fünf Minuten später zurück vom Fährsteg unterhalb der Stadthalle. Eine Einzelfahrt kostet zwei Euro für Erwachsene, Kinder von 6 bis 14 Jahren und Schwerbehinderte zahlen einen Euro. Da es diesmal keine Vereinbarung mit dem VRN gibt, gelten die VRN-Tickets anders als beim Kuckucksmarkt jedoch nicht für die Fähre. Die Straßen sind am Sonntag ab 9 Uhr gesperrt.