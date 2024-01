Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Zum 1. Januar hat Regina Tschada, nach mehr als 30 Jahren, ihre beiden Apotheken, die Mohren- und die Itter-Apotheke, offiziell an die Apothekerin Andrea Wohlers übergeben. Die gebürtige Bremerin lebt nun schon seit 25 Jahren mit ihrem Mann und ihren Kindern in Eberbach.

1993 erhielt sie die Approbation als Apothekerin und arbeitete seit dieser Zeit, auf selbstständiger Basis, in mehreren Apotheken im Rhein-Neckar-Kreis. Zeitgleich leitete sie noch, in ihrer Funktion als Coachin, zahlreiche Fortbildungen für Ärzte und Apotheker in ganz Deutschland und der Schweiz.

Die Entscheidung, die Apotheken zu übernehmen fiel Wohlers nicht schwer, seit mehreren Monaten half sie schonin den beiden Apotheken aus und lernte das Team um Regina Tschada kennen und schätzen. Die beiden Apothekerinnen waren sich schnell einig und so wurde zum Jahreswechsel die Übergabe vollzogen.

Neuer Name – neues Image

Mit dem Wechsel ändert sich nun auch der Name der Mohren- in Sonnenapotheke. "Ich möchte mit dem neuen Namen ein neues Image schaffen. Es werden hier in den kommenden Wochen neue moderne zukunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen. Alles soll hell und freundlich werden. Auch für nachfolgende Generationen sollen hier in Eberbach attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden", sagt Wohlers.

"Die Umbenennung hat absolut nichts mit der in der allgemeinen Presse behandelten Thematik zu tun." Der Umbau der kompletten Räumlichkeiten steht kurz bevor. Ein neues Labor, Arbeits- und Personalräume, ein moderner Kommissionier-Automat und ein umgestalteter Verkaufsraum sollen zukünftig für die Mitarbeiter und Kunden eine einladende und angenehme Atmosphäre schaffen.

Alle Mitarbeiter der beiden Apotheken wurden übernommen und noch weitere Arbeitsplätze geschaffen. Der Traditionsbetrieb soll erfolgreich weitergeführt werden. Auch Regina Tschada wird weiterhin in den Apotheken mitarbeiten und ihren Kunden und Kundinnen gewohnt kompetent zur Verfügung stehen.