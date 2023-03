Eberbach. (alr) Auf dem Neuen Markt kehrt wieder mehr Leben ein: Am Freitag eröffnet das "Oliva Garten Donuts" nach mehrmonatiger Renovierung. Nach der Schließung der "Hausbäcker"-Filiale und der Winterpause des Eiscafés "Venezia" lud der Platz wenig zum Verweilen ein. Dies dürfte sich – passend zum meteorologischen Frühlingsbeginn – durch die Neueröffnung deutlich spürbar ändern.

16 Jahre führten Cengiz Bani und seine Frau Adina Smochina-Bani das "Oliva Garten" an der Ecke Odenwaldstraße und Güterbahnhofstraße als Mieter. Ihr Traum war es schon länger gewesen, ein Restaurant in eigenen Räumen zu führen. Den haben sie sich nach nun fast drei Jahren mit dem Umzug an den Neuen Markt erfüllt.

So lange dauerte es vom Kauf des Gebäudes und die Renovierung bis zur Eröffnung. Denn in dem Haus befindet sich nicht nur unten das Restaurant, in den oberen Stockwerken wohnt die Familie.

Die Familie Bani freut sich über die speziell angefertigte Bilderwand von Eberbach. Foto: Alissa de Robillard

Die Renovierung der Ladenfläche hat die Familie selbst in die Hand genommen. Besonders stolz sind die Inhaber auf ihre Bildwand, welche die Stadt Eberbach zeigt und eigens für das Geschäft gefertigt wurde.

Beide sind zuversichtlich, dass der neue Standort eine Bereicherung sein wird. Zum einen steigt das Angebot für die Eberbacher rund um den Neuen Platz, zum anderen profitieren auch die Banis von der zusätzlichen neuen Laufkundschaft, die sie sich natürlich erhoffen.

Nachdem es bis zur Neueröffnung deutlich länger als die geplanten drei bis vier Wochen gedauert hat, hofft Familie Bani, dass ihre Stammgäste, die sich seit Dezember gedulden mussten, ihnen die Treue halten werden. "Wir sind wieder da – aber ohne euch kein uns", sagt Bani mit einem zwinkernden Auge.

Obwohl die Türen des Restaurants schon ab Freitag offen sind und die Theke gefüllt ist, findet erst am Montag und Dienstag, 20. und 21. März, die offizielle Eröffnung unter dem neuen Namen "Oliva Garten Donuts" statt. Cengiz Bani und seine Frau Adina Smochina-Bani bieten auch neue Speisen auf der Karte an. Es soll ab jetzt, täglich von 11 bis 23 Uhr, durchgehend neben Döner, Pizza und Burger auch Donuts geben.