Von Peter Bayer

Eberbach. Weihnachten steht vor der Tür. Während hierzulande nicht alle, aber doch die meisten Kinder sich an Heiligabend über einen gut gedeckten Gabentisch freuen, gibt es in ärmeren Ländern Kinder, die an diesem Festtag wenig bekommen. Um auch ihnen eine kleine Freude zu machen und ihnen zu zeigen, dass jemand an sie denkt, gibt es seit Jahren die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

In Eberbach beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder Barbara Krawczyk an der Aktion. Seit 1993 wurden weltweit bereits über 200 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 252.070 Schuhkartons gepackt, 254 davon in Eberbach gesammelt. Dieses Jahr gehen die Päckchen an bedürftige Kinder in die Ukraine, die Slowakei, nach Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Polen, Kroatien, Serbien, Lettland, Litauen, Estland, Weißrussland und Ungarn.

100 Leerkartons hält Barbara Krawczyk in ihrer Boutique in der Hauptstraße für all jene bereit, die sich auch in diesem Jahr wieder an der Spendenaktion beteiligen. "Normale Schuhkartons sind natürlich auch möglich", sagt sie. Egal welcher Karton, eines sollten die Spender unbedingt beachten: den Karton nicht zukleben, weil sie vor der Reise in die Empfängerländer noch in der Sammelstelle kontrolliert werden. Am besten ist es, das Päckchen nur mit einem Gummiband zu verschließen.

In die Päckchen selbst sollte eine bunte Mischung aus neuen Geschenken. Etwa Kleidung und Accessoires wie Mütze, Schal, Handschuhe, Socken, Selbstgestricktes oder Bastelarbeiten; Schulartikel wie Buntstifte, Spitzer, Malkasten, Hefte und Malbücher.

Eingepackt werden können auch Hygieneartikel: Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, Deo, festes Shampoo, Lippenbalsam oder Kamm. Freuen würden sich die Kinder sicher über Spielzeug wie ein Auto, Springseil, Puzzle oder Knete und vielleicht noch ein "Wow-Geschenk", etwa ein Kuscheltier oder eine Puppe, Schuhe oder ein Musikinstrument.

Nicht empfohlen sind hingegen Süßigkeiten, nicht eingepackt werden sollen Gebrauchtes, Zerbrechliches, Lebensmittel, gefährliche oder angstauslösende Artikel wie etwa Kriegsspielzeug, Flüssigkeiten und Seifenblasen.

Man sollte noch ankreuzen, ob das Päckchen für ein Mädchen oder einen Jungen ist. Dazu wird noch in drei Altersklassen unterschieden: zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre und zehn bis 14 Jahre. "Schön wäre es, wenn die Spender vielleicht noch ein Bild von sich und eine persönliche Karte dazulegen würden", sagt Krawczyk. Oder den Schuhkarton weihnachtlich bekleben.