Eberbach. (momo) Nach dem schönen Weihnachtsmarkt-Wochenende reißen in Eberbach die Veranstaltungen nicht ab. Am zweiten Dezemberwochenende soll der Adventszauber die Menschen in die Kernstadt locken. Am Lindenplatz empfängt das von der Eberbacher Werbegemeinschaft organisierte Event die Besucher mit lokalen Köstlichkeiten und Kunsthandwerk.

Am Freitag ist der Zauber von 15 bis 21 Uhr zu genießen, auch viele Geschäfte haben bis 20 Uhr extra lange offen. Morgen ist der Lindenplatz von 10 bis 18 Uhr belebt, die Geschäfte öffnen zumeist bis 16 Uhr am Nachmittag.

Allerlei Süßes und Nützliches von der Biene und Wildspezialitäten aus den Eberbacher Wäldern gibt es beim Imkerverein. "Für diejenigen, denen Wild nicht schmeckt, gibt es natürlich auch Klassiker wie die Thüringer Bratwurst", sagt Rainer Olbert, der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Eberbach. Honig, Honigplätzchen, aber auch Salben und Kerzen mit Bienenwachs gibt es ebenso wie Honigmet für die Durstigen. Auf die Salben vertraue auch die Deutsche Post, meint Olbert nicht ohne Stolz. Auch stehen Glühwein und Kinderpunsch bereit. Ebenso lockt das Team vom Alten Badhaus mit Leckereien aus Küche und Keller.

Für einen optimalen Rahmen der Veranstaltung wurden sechs Hütten der Stadt Eberbach vom Weihnachtsmarkt vergangenes Wochenende quasi direkt übernommen und den kurzen Weg umgezogen.

Aber nicht nur Hungrige finden gute Gründe, beim Lindenplatz vorbeizuschauen. In den Weihnachtshütten wird Kunsthandwerk aus der Region angeboten. Unter anderem die Töpferei Krösselbach zeigt und verkauft hier ihre Werke. "Das ist keine kommerzielle Massenware, sondern echte Kunsthandwerker", lobt EWG-Vorsitzender Sven Bauer die Waren schon im Vorfeld.