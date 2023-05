Von Moritz Bayer

Eberbach. Für Familien, Wasserratten und Freunde des gemütlich auf der Wiese Liegens geht am Freitag die lange Wartezeit zu Ende: Das Freibad öffnet seine Pforten. Mit Türen auf und Tickets zeigen ist es aber bei Weitem nicht getan. Vielmehr liefen und laufen einige Dinge im Vorfeld ab, damit der Badespaß pünktlich und sicher die Menschen wieder begeistern kann.

"Wir haben rund sechs Wochen im Vorfeld zu tun, einfach spontan aufmachen kann man das Freibad natürlich nicht", sagt Michael Sigmund von den Stadtwerken. Angesichts dieser Vorbereitung wird klar: Es muss langfristig geplant werden. Über manche Dinge machen sich die Verantwortlichen bereits im Vorjahr Gedanken, denn im Frühjahr öffnen ja nicht nur Freibäder. Dementsprechend sind Vorlaufzeiten für Wartungsarbeiten und zu erteilende Aufträge.

Ausgiebig Platz für Spaß für die Kleinen bietet der Kinderbereich mit dem Planschbecken. Nebenan lädt die Wiese zum Sonnenbaden. Foto: Andreas Held

Das große Mehrzweckbecken zum Beispiel ist über die Schließzeit mit Wasser aus Brunnen oder dem Neckar sowie Eisdruck-Polstern gefüllt. Das muss rausgelassen werden, bevor es an die Reinigung geht. Dann wird neu gestrichen – jedes Jahr. Das alleine kostet mit der speziellen Beckenfarbe um die 6000 Euro. Anschließend prüft der Fliesenleger die Fliesen in der Überlaufrinne und repariert gegebenenfalls rissige Stellen. Erst dann können die (ebenfalls gereinigten) Roste zurück auf ihren Platz. Das Prozedere gilt, wenngleich in entsprechend kleinerem Format, natürlich auch fürs gekachelte Kinderbecken.

Die über die kalte Jahreshälfte außer Betrieb befindliche Chloranlage wird von einer Spezialfirma gewartet und dann Stück für Stück hochgefahren. Dafür braucht es zwei bis drei Tage. Ebenso widmet sich die Prüfanstalt der Rutsche und den Spielplätzen. "Im großen Becken sind etwa 2600 Kubikmeter Wasser, die Anlage kann diese Menge täglich fünfmal komplett filtern und chloren", führt Bäder-Betriebsleiterin Stefanie Meier aus.

Aus Erfahrungswerten hat sich Mitte Mai als guter Zeitpunkt für den Wechsel zwischen Hallen- und Freibad-Saison in Eberbach bewährt. Je danach, wie im aktuellen Jahr die Wochenenden liegen, wird der konkrete Zeitplan angesetzt. Auch die Rasenpflege bekommt ihre Zeit zugedacht: Eine Spezialfirma schneidet Hecken, düngt, spritzt und vertikutiert den Rasen. Der Bewuchs mit Klee muss möglichst effizient unterbunden werden, denn dieser zöge eine Vielzahl an Wespen an, was wiederum die Badegäste gefährden würde.

Das Personal verfügt ausnahmslos über ...