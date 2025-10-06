Von Peter Bayer

Eberbach. Er hat es wieder getan. Martin Hildenbrand und Deutsche Meisterschaften – das passt einfach. Von den diesjährigen Meisterschaften in München kehrte der inzwischen 70-Jährige mit vier Medaillen zurück, von denen zwei golden glänzen, und schrieb damit ein weiteres Kapitel einer jahrzehntelangen sportlichen Erfolgsgeschichte. Auf 40 Einzelmedaillen