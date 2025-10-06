Montag, 06. Oktober 2025

Plus Eberbach

70-jähriger Sportschütze Martin Hildenbrand holt erneut Gold

Mit zwei Titeln und vier Medaillen bei der DM beweist der Eberbacher erneut seine Klasse – und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Martin Hildenbrand steht bei den Deutschen Meisterschaften in München ganz oben auf dem Siegertreppchen. Foto: privat

Von Peter Bayer

Eberbach. Er hat es wieder getan. Martin Hildenbrand und Deutsche Meisterschaften – das passt einfach. Von den diesjährigen Meisterschaften in München kehrte der inzwischen 70-Jährige mit vier Medaillen zurück, von denen zwei golden glänzen, und schrieb damit ein weiteres Kapitel einer jahrzehntelangen sportlichen Erfolgsgeschichte. Auf 40 Einzelmedaillen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
