70-jähriger Sportschütze Martin Hildenbrand holt erneut Gold
Mit zwei Titeln und vier Medaillen bei der DM beweist der Eberbacher erneut seine Klasse – und denkt noch lange nicht ans Aufhören.
Von Peter Bayer
Eberbach. Er hat es wieder getan. Martin Hildenbrand und Deutsche Meisterschaften – das passt einfach. Von den diesjährigen Meisterschaften in München kehrte der inzwischen 70-Jährige mit vier Medaillen zurück, von denen zwei golden glänzen, und schrieb damit ein weiteres Kapitel einer jahrzehntelangen sportlichen Erfolgsgeschichte. Auf 40 Einzelmedaillen
