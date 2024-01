Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Es war ein langer Weg. Und es ist eine lange Geschichte. Im neuen "Eberbacher Geschichtsblatt 2023" nimmt sie immerhin 22 Seiten ein. Es ist in der Tat eine historische Leistung, der Marsch im Sommer 1973 von Eberbach nach Thonon les Bains am Genfer See, seit 1961 die französische Partnerstadt.

Immerhin sind es 552 Kilometer gewesen,