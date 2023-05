Von Peter Bayer

Eberbach. Am Freitag wird zum 42. Mal der Eberbacher Frühling eröffnet. Er verspricht drei Tage Livemusik auf mehreren Bühnen mit über 30 Bands, Spiele und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene sowie Bewirtung durch Eberbacher Vereine und die Gastronomen auf den Plätzen.

Traditionell startet das Fest mit dem Frühlingsliedersingen. Hierzu sind alle Besucher um 18.30 Uhr auf den Alten Markt eingeladen. Die musikalische Untermalung übernimmt die katholische Pfarrkapelle Eberbach unter der Leitung von Almut Rumstadt. Bei Regen wird die Eröffnung in die Stadthalle verlegt.

Der Fassbieranstich findet um 19.30 Uhr auf dem Leopoldsplatz statt. Bürgermeister Peter Reichert wird versuchen, mit möglichst wenigen Schlägen das köstliche Nass zum Fließen zu bringen.

Die musikalische Unterhaltung beginnt zum Teil bereits vorher auf den einzelnen Plätzen. Auf dem Alten Markt spielen von 17 bis 21 Uhr – unterbrochen durch das Frühlingsliedersingen – die "New Orleans Gumbo Crabs". Sie wollen mit New Orleans Jazz im unverfälschten Sound ihr Fans begeistern.

Auf dem Lindenplatz spielt von 19 bis 21 Uhr das in Eberbach lebende Akustik-Duo "Egolysium" Covers und eigene Songs.

Auf dem Leopoldsplatz spielt von 20 bis 24 Uhr die Band "Gonzo’s Jam", die man in der Region nicht mehr groß vorstellen muss. Erst vor kurzem eröffnete die Band aus Sinsheim musikalisch die Schwanheimer Kerwe. Sie will die Besucher nicht nur mit Musik aller Stilrichtungen unterhalten, sondern auch in ihre Show mit einbeziehen.

Auf dem Neuen Markt spielt von 20 bis 24 Uhr die "ZAP Gang". Die sechs Musiker aus Bordbaden "zappen" seit 25 Jahren durch alle musikalischen Stilrichtungen von Rock über Pop und Blues bis hin zu Country.

Die Bühne des Kulturverein Depot 15/7 steht in der Bahnhofstraße West. Dort sind an den drei Tagen unterschiedlichste Künstler zu hören und zu sehen. Den Auftakt macht um 21 Uhr das Quartett "Lookit. Martians!" aus Mannheim mit Pop Punk. Im Anschluss ab 22.30 Uhr agiert "ELL", ein Duo aus Lindenfels mit "Krach-Pop". Wegen des Frühlingsfestes kommt es natürlich auch zu Straßensperrungen für den Fahrzeugverkehr. So ist die Innenstadt von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag ab Einfahrt Friedrichstraße/B37 gesperrt. Dies betrifft die Friedrichstraße, die Bahnhofstraße sowie die Friedrich-Ebert-Straße von der Kreuzung Luisenstraße bis zur Friedrichstraße.

Eberbacher Vereine präsentieren sich während des Eberbacher Frühlings mit einem reichhaltigen Bewirtungsangebot. Auf dem Leopoldsplatz sind dies die Adlerfreunde Eberbach, die Handballgesellschaft Eberbach, der Skiclub Grummer Stegge und der Eberbacher Sport Club. In der Friedrichstraße sind es die Fastnachts-Freunde-Eberbach sowie in der Bahnhofstraße Ost der Dartclub Eberbach und in der Bahnhofstraße West das Depot 15/7. Auf dem Neuen Markt sind die KG Kuckuck und die SG Rockenau, auf dem Thononplatz übernimmt der Club Eulenspiegel die Bewirtung.