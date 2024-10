Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "Applaus, Applaus", sangen die Schüler der 4. Klassen und richteten ihren Blick auf zwei Lehrerinnen, die am Donnerstag im Mittelpunkt standen: Im Rahmen einer kleinen Feier wurden Rektorin Tanja Ehrhard und Konrektorin Claudia Helm offiziell in ihr Amt als Schulleiterinnen an der Dr. Weiß-Grundschule eingeführt. "Ein Fall für zwei",