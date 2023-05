Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. In der Stadt am Neckar herrscht derzeit erhebliche Unruhe: So soll das über 50 Jahre alte Seniorenheim Dr.-Schmeißer-Stift bis zu drei Jahre mit 240 Geflüchteten belegt werden. Es ist nach seinem Initiator und damaligen Bürgermeister benannt, gehört einem Verein und liegt mitten in der Stadt.

Seit rund 13 Jahren steht es leer und