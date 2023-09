Von Rudolf Landauer

Diedesheim. "Wenn wir Flügel hätten, hätten wir nie das Flugzeug erfunden", äußerte der tschechische Schriftsteller Pavel Kosorin im Jahr 1964. Da Menschen aber nun mal keine Flügel haben, bot die Fliegergruppe Mosbach am Samstag und Sonntag im Rahmen ihres großen Fliegerfests auf dem Segelflugplatz Schreckhof die Gelegenheit, in die Luft zu gehen. Optionen gab’s gleich mehrere – das Gefühl des Fliegens in besonderer Form ließ sich etwa mit einem Helikopter R 44, einem Motorsegler oder einer roten Moran erleben.

Bei herrlichem Flugwetter konnte so die traumhaft schöne Landschaft am südlichen Odenwald, zwischen Neckartal und Elztal aus ganz neuer Perspektive, von ganz weit oben, genossen werden. Jene Möglichkeiten konnte der Arzt Paracelsus im 16. Jahrhundert nicht vorhersehen, als er sagte: "Ein jeglicher will fliegen, ehe ihm Flügel gewachsen sind." Wie auch immer – in fünf Jahren sind es bereits 100 Jahre, dass in Mosbach geflogen wird.

Zurück in die Gegenwart, zurück auf den Hamberg: Dort boten die Mitglieder der Fliegergruppe den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter viele Familien mit Kindern, ein abwechslungsreiches Programm. Am Himmel und am Boden gab es viel zu entdecken. Etwa die beeindruckenden Flugmodelle, die so manchen Besucher zum Staunen brachten. Ins Staunen geriet auch Fliegergrupen-Mitglied Professor Dr. Rainer Klein, selbst leidenschaftlicher Flieger und an der DHBW Mosbach für Mechatronik zuständig. Mit gelber Jacke ausgerüstet, leistete Klein beim Fest Ordnungsdienst.

"Das ist der Wahnsinn, was diese jungen Leute da bauen, Kompliment dafür", anerkannte der Wissenschaftler, der sehr genau weiß, welche Arbeit und welch technisches Wissen sich hinter derartigen Nachbauten verbirgt. Beispielhaft standen da ein Eurofighter mit zwei Strahltriebwerken oder eine A 10 Thunderbolt, auch "Warzenschwein" genannt und ebenfalls mit zwei Strahltriebwerken ausgestattet: "An der A 10 habe ich ein Jährchen intensiv gearbeitet, das war schon eine echte Herausforderung im Modellbau", informierte Erbauer und Pilot Andreas Bergmann.

In der Luft bot sein Warzenschwein prächtige Szenarien für die Fotografen, mit Handys und Kameras wurde gefilmt und fotografiert. Gelegentlich war es schwer, das Modell wegen fehlender Referenz am Himmel von einem richtigen Flugzeug zu unterscheiden, zumal auch die Akustik stimmte.

Zwei Piloten hatten am Wochenende reichlich Starts und Landungen, um die vielen Gäste in die Lüfte mitzunehmen. Ein treuer Gast beim Fliegerfest ist Kai Naujokat, der seit Jahren mit seinem Helikopter R 44 zum Schreckhof geflogen kommt. Auch mit Ralf Faber und der roten Moran konnte man in ungewohnte Höhen aufsteigen, und das zu einem fairen, weil bezahlbaren Preis.

Für das Auge schön anzusehen und mit der passenden Musik unterlegt war die Kunstflugvorführung, die Felix Wadulla mit der DG 500 inklusive Rauchfahnen an den Flügelenden an den Himmel über dem Hamberg malte. Eine außergewöhnliche Flugshow lieferte auch Benjamin Stiebe mit seinem historischen Modell des Doppeldeckers "Pitts S 1 S", bei der nicht nur versierte Freunde der Fliegerei eine Gänsehaut bekamen.

Mit ein wenig Losglück war auch ein einstündiger Mitflug im Vereins-Motorflugzeug WT 9 möglich. Am Ende der beiden Festtage durften die Verantwortlichen der Fliegergruppe zufrieden sein mit dem, was sie den zahlreichen Gästen, viele auch von weiter her, auf und über dem Hamberg geboten hatten..