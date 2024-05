Buchen. (tra) Wer in schwierigen Zeiten, bei Krisen oder bei Herausforderungen des Alltags Hilfe und Unterstützung braucht, findet beim Diakonischen Werk Menschen, die zuhören, beim Einordnen der Situation helfen und guten Rat geben. Seit September wird das Team der Diakonie Neckar-Odenwald durch zwei neue Beraterinnen verstärkt. Astrid Högerl steht in der Psychologischen Beratungsstelle Buchen Jugendlichen und Erwachsenen zur Seite, und Christine Müller ist als Präventive Fachberaterin für Kindertagesstätten für die Kleinsten im Einsatz. Im Gespräch mit der RNZ stellen beide ihre Aufgabenbereiche vor.

In der Psychologischen Beratungsstelle liegen die Schwerpunkte auf der Erziehungsberatung, der Familienberatung, der Jugendberatung, der Paarberatung, der Trennungs- und Scheidungsberatung sowie der Lebensberatung. Es geht also z. B. darum, neue Ideen für den Erziehungsalltag zu bekommen, in Schule, Ausbildung und Beruf besser zurechtzukommen, Konflikte innerhalb der Familie zu klären, neue Beziehungswege zu gehen oder auch im Leben allgemein Klarheit zu gewinnen, Lösungen zu finden und Neues zu wagen.

"Der Schwerpunkt liegt auf der Familien- und Erziehungsberatung, aber es geht in den Gesprächen auch um allgemeine Lebensthemen wie zum Beispiel darum, im Falle einer Trennung gute Eltern zu bleiben, oder auch um den Umgang mit Trauer und Verlust. Kein Gespräch gleicht dem anderen", berichtet Astrid Högerl, die Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen berät und deren Prozesse begleitet.

Astrid Högerl ist Diplom-Pädagogin, systemische Beraterin sowie Familientherapeutin und war über 20 Jahre lang in der Kinder- und Jugendhilfe, in Tagesgruppen, in einem Mädchenwohnheim sowie im Jugendamt tätig. Sie hat viel mit Eltern und Kindern gearbeitet und einen entsprechend breiten Überblick über den Erziehungsbereich.

Sie ist von montags bis donnerstags in der Beratungsstelle der Diakonie in Buchen vor Ort. Das Angebot der Psychologischen Beratungsstelle ist niedrigschwellig: Wer einen Termin ausmachen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail melden. Auch eine reine Online-Beratung ist möglich. Eine ärztliche Überweisung ist nicht nötig. "Wir wollen nicht nur eine niedrigschwellige Beratung anbieten, sondern auch schnell Unterstützung anbieten: Termine sind im Schnitt innerhalb von vier Wochen möglich."

Bei der Beratung handelt es sich jedoch nicht um eine Therapie. "Diese ist intensiver, länger und tiefgreifender", sagt die Diplom-Pädagogin. "Zudem hat man bei einer Therapie eine Diagnose. Bei der psychologischen Beratung geht es jedoch nicht um Diagnosen, vielmehr können wir in Lebenssituationen, die jeden treffen können, bei ganz individuell formulierten Zielen begleiten."

Dabei kann auch im Rahmen der Beratung intensiv gearbeitet werden: in Ausnahmefällen sind bis zu 15 Termine möglich, sehr regelmäßig reichen den Ratsuchenden schon zwei bis drei Termine, um neue Handlungsoptionen für sich auszuloten. Astrid Högerl arbeitet mit dem systemischen Ansatz, das bedeutet, dass das gesamte Umfeld der ratsuchenden Person, insbesondere auch die Familie, betrachtet wird. Die Beratung ist zudem sehr lösungsorientiert.

Astrid Högerl beobachtet, dass der Beratungsbedarf angestiegen ist. "Zu den Ursachen gehört eine hohe Belastung in der Familie und im Beruf, insbesondere bei Alleinerziehenden. Zudem hat sich die Coronapandemie als Durchlauferhitzer erwiesen", berichtet sie.

Das Angebot der Diakonie hat jedoch nicht nur das Wohlergehen von Jugendlichen und Erwachsenen im Blick, sondern auch das der Allerkleinsten.

Christine Müller ist Präventive Fachberaterin für Kindertagesstätten. Ihre Aufgabe ist es, Verhaltensauffälligkeiten und Auffälligkeiten in der Entwicklung bei Kindern zwischen einem und sechs Jahren möglichst früh zu erkennen, so dass die Kinder dann in ihrer weiteren Entwicklung unterstützt werden können. Sie ist Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung und ist im Mittelbereich Buchen für insgesamt 50 Kindergärten zuständig.

"Mein Hauptthema ist die Entwicklung des Kindes", sagt Christine Müller. Wenn ein Kind Auffälligkeiten in der Entwicklung oder Verhaltensauffälligkeiten zeigt, kommt sie in enger Absprache mit den Eltern und dem Kindergartenpersonal in die Gruppe und beobachtet das sozial-emotive Verhalten des Kindes im Kindergartenalltag. "Dabei sitze ich an einem ganz normalen Tag mit den Kindern auf dem Boden. Es wird nichts gestellt, so dass ich die normale Gruppensituation beobachten kann."

Beim Spielen und Basteln erkennt sie dann, ob beziehungsweise inwiefern das Kind Unterstützung benötigt. "Es geht darum, einen Blick von außen einzubringen, für das Kind den besten Weg zu finden und bei Bedarf Hilfe zu vermitteln. Manchmal hilft es auch, das Spielangebot etwas zu ändern oder an der Gruppenstruktur zu feilen." Neben den Besuchen in den Kindergärten informiert Christine Müller auch bei Elternabenden und berät die pädagogischen Fachkräfte.

Sowohl die Psychologische Beratungsstelle als auch die Präventive Fachberatung für Kindertagesstätten sind bewusst niederschwellig angelegt: Wer guten Rat sucht, kann sich per E-Mail, online oder telefonisch melden und das weitere Vorgehen mit den Beraterinnen besprechen.

Info: Astrid Högerl ist unter Telefon 06281/56243-0 (Zentrale) sowie per E-Mail an hoegerl@diakonie-nok.de erreichbar und Christine Müller unter Telefon 06281/56243-0 (Zentrale) oder per E-Mail an mueller@diakonie-nok.de.