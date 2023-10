Berlichinger Sportholzfäller Florian Hägele holt fünften Platz

Schöntal/Essen. (ene) Sonne, glitzerndes Wasser, Sandstrand – doch statt Liegestühlen und Cocktails erwarteten die Besucher die Geräusche von Axthieben in unablässiger Abfolge und das Kreischen von Motorsägen. Denn am "Seaside Beach Baldeney" in Essen traf sich am ersten Oktoberwochenende die Crème de la Crème der Sportholzfäller zur Deutschen Meisterschaft Zum ersten Mal mit dabei war der aus

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote