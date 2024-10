Buchen. (rüb) Es kann nur einen Sieger geben: Buchen oder Laupheim. Im Rahmen des "Hitmach-Duells" von SWR1 duellieren sich die Fachwerkstadt Buchen und die Große Kreisstadt Laupheim (Landkreis Biberach) am Montag, 14. Oktober, zwischen 12 und 17.30 Uhr. "Hierfür brauchen wir tatkräftige Unterstützung!", warb Helga Schwab-Dörzenbach von der Stadtverwaltung in der Gemeinderatssitzung am Montag um möglichst viele Mitwirkende.

So wird das „Hitmach-Duell“ vom SWR beworben.

Um was geht es? Zwei Orte – ein Duell – der Gewinn: Die SWR1-Moderatoren Benedict Walesch und Max Oehl sind während der Abstimmungsphase zur SWR1-Hitparade von Montag, 14., bis Freitag, 18. Oktober, im Land unterwegs und duellieren sich nicht nur um Ruhm und Lokalpatriotismus, sondern auch um Tickets für die ausverkaufte Finalparty der SWR1-Hitparade am Freitag, 25. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle.

Täglich müssen die beiden Moderatoren eine neue "Hitmach-Aufgabe" bewältigen und brauchen dabei tatkräftige Unterstützung der Hörerinnen und Hörer. Am 14. Oktober duellieren sich Max Oehl in Laupheim und Benedict Walesch in Buchen zum Song "Sing Hallelujah" von Dr. Alban aus dem Jahr 1992. Der wohl bekannteste Zahnarzt der 90er heißt Dr. Alban, und bei seinem Hit "Sing Hallelujah" machen alle Patienten freiwillig weit den Mund auf. Die Aufgabe lautet somit exakt wie der Hit: "Sing Hallelujah! Der größte (Gospel-)Chor" gewinnt.

Welche Stadt den Sieg holt, entscheidet sich um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus. Dann wird live im Radio abgerechnet und direkt ein glücklicher Gewinner unter allen Teilnehmern in der Siegerstadt gezogen.

Wer teilnehmen möchte, der kommt einfach zwischen 12 und 17.30 Uhr auf den Marktplatz vor dem Alten Rathaus und singt das Lied "Sing Hallelujah!" von Dr. Alban – egal ob alleine, als Duett, als Gruppe oder Chor, egal ob A cappella, mit Playback oder Livemusik! Jede Person, die in diesem Zeitraum auf dem Marktplatz singt, wird gezählt. Es reicht aus, den Refrain zu singen.

"Es muss sich nicht schön anhören", erklärte Beigeordneter Benjamin Laber in der Gemeinderatssitzung: Nicht nur geübte Sänger, sondern möglichst viele Freiwillige sollen kommen!

Schön anhören, wird es sich aber auf jeden Fall ab 17 Uhr: Dann ist der Auftritt eines großen Chores unter der Leitung von Horst Berger geplant. Treffpunkt ist auf dem Marktplatz. "Alle Chöre der Stadt werden kommen", verrät Berger. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt: www.buchen.de/aktuelles.

Die 35. Auflage der SWR1-Hitparade ist am Donnerstag, 3. Oktober, in die Abstimmungsphase gestartet. Seitdem können die Menschen in Baden-Württemberg wieder über ihre persönlichen Lieblingssongs abstimmen. Die beliebtesten Titel, rund 1000 Stück, werden fünf Tage lang von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober, im Radio präsentiert. Das rauschende Finale bildet die Hitparaden-Party, wo auf der Bühne und vor tausenden ausgelassenen Hitparaden-Fans die Top 10 und der Siegertitel von 2024 verkündet werden. Im Anschluss steigt die Party mit Livemusik von der SWR1-Band und musikalischen Überraschungsgästen.

Die Abstimmungsphase endet am Samstag, 19. Oktober, um 13 Uhr. In der SWR1-App oder online auf SWR1.de können die Hörer und Hörerinnen wieder fünf ihrer Lieblingssongs ins Rennen um eine Hitparaden-Platzierung schicken. An drei Tagen nimmt SWR1 die Lieblingssongs auch telefonisch entgegen unter 0711/262728: Freitag, 11. Oktober, zwischen 16 und 20 Uhr; Freitag, 18. Oktober, zwis chen 16 und 20 Uhr; Samstag, 19. Oktober, zwischen 9 und 13 Uhr.

Info: www.swr1.de/bw