Buchen. (rüb) "25 Grad Celsius, sommerlich warm, Regenwahrscheinlichkeit 0 Prozent." Die Prognose von wetter.de für Donnerstag, 27. Juni, würden die Verantwortlichen und Mitwirkenden des Theaterstücks "Der Stadtvogt" wohl sofort unterschreiben. Der tägliche Blick auf die Wetter-App und die Vorhersage für Ende nächster Woche gehört bei ihnen im Moment einfach dazu. Denn eine Freilichtaufführung steht und fällt natürlich mit dem Wetter. Doch das hat der Mensch nun einmal nicht in seiner Hand. Alles, was beeinflussbar ist, daran arbeiten das Ensemble und die Mitwirkenden vor und hinter der Bühne dagegen mit Akribie und viel Herzblut.

Am Sonntag gab es im Museumshof die erste Durchlaufprobe zu erleben, bei der das Stück komplett gespielt wurde – erstmals mit Musik und mit teilweise fertiggestelltem Bühnenbild. Schnell wurde klar: Die Lieder und Zwischenstücke, die Christian Roos eigens komponiert hat und die von einer Band und Solisten interpretiert werden, verleihen dem Stück zusätzliche Dramatik und Atmosphäre.

Wie schon beim ersten Probenbesuch zeigte sich, dass die Schauspieler voll und ganz in ihren Rollen aufgehen: Sie leben sie und verleihen der für heutige Ohren doch recht angestaubt klingenden Sprache Authentizität.

Daniela Allin und Christof Kieser stimmen sich mit der Technik – Manfred Schwing und sein Mitarbeiter von Blackout-Eventmanagement – und Bühnenbildner Davorin Manovic ab. ​Foto: Rüdiger Busch

"Das Spiel beginnt", gibt Regisseur Christof Kieser, der von Theaterpädagogin Daniela Allin unterstützt wird, das Kommando. Und schon betreten spielende Kinder die Bühne, und die Handlung nimmt ihren Lauf. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Das in den Jahren 1930/31 von Karl Tschamber geschriebene Stück fußt auf historischen Begebenheiten in den Jahren 1380 oder 1381. Im Mittelpunkt steht die Belagerung Buchens im Zuge einer Fehde zwischen Kurmainz und Kurpfalz. Aus dieser Belagerung speiste sich dann später der "Blecker"-Mythos. Christof Kieser modernisierte das Stück und seine Sprache und ergänzte die Geschichte der Belagerung um eine Romanze.

​Bei der ersten Durchlaufprobe des Stadtvogts gab es am Sonntag einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das Theaterstück zum Stadtjubiläum. Foto: Rüdiger Busch

Nun sieht der Regisseur, wie die Schauspieler seinen Ideen und seinen Dialogen Leben einhauchen. Hier kommt der Einsatz etwas zu spät, dort fehlt noch die letzte Textsicherheit. Es sind vor allem kleinere Korrekturen und Nachjustierungen, die Kieser vornehmen muss. Man spürt: Die Vorfreude bei den Mitwirkenden steigt von Tag zu Tag. Freuen darf sich auch das Publikum: auf eine mitreißende Aufführung voller Einfallsreichtum und Humor. Und das bei perfektem Wetter. Die Prognose ist nämlich unverändert: "25 Grad Celsius, sommerlich warm, Regenwahrscheinlichkeit 0 Prozent."

Info: Karten für die Premiere am Donnerstag, 27. Juni, um 20.30 Uhr gibt es im Verkehrsamt. Die Aufführung am Freitag, 28. Juni, ist bereits ausverkauft.