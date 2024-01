Dallau. (pm) Er könnte ein Traumhund für Familien sein: der fünfjährige Lucky-Lutz. Mit seinem süßen Gesicht und den Schlappohren zieht der Cocker Spaniel viel Interesse auf sich. Aber der Rüde, der von seinen Besitzern beim Tierarzt abgegeben wurde und so im vergangenen August ins Tierheim nach Dallau kam, hat ein ganzes Päckchen an Problemen mitgebracht. Deshalb soll dem kleinen Vierbeiner jetzt professionell geholfen werden – doch das wird teuer und ist ohne Unterstützung für den Tierschutzverein Mosbach und Umgebung nicht ohne Weiteres zu stemmen, das schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Der Reihe nach: Bereits als Welpe und somit in seiner wichtigen Prägephase zeigte Lucky-Lutz Auffälligkeiten. Leider verstarb dann seine Bezugsperson und die Familie konnte sich nicht ausreichend mit ihm beschäftigen. Über einen längeren Zeitraum wuchsen Frustration und Aggression, während Gassigänge und Fellpflege immer seltener wurden. Sein total verfilztes Fell musste schließlich unter Narkose vom Tierarzt geschoren werden. Im Tierheim sind zwar seine offenen Wunden verheilt, aber der Kleine lässt niemanden an sich heran und seine Futteraggression und Unberechenbarkeit erschweren den Mitarbeitenden die tägliche Versorgung. "Im Tierheimalltag fehlt die Zeit, mit schwierigen Tieren gezielt und nachhaltig zu trainieren", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da der Rüde in seinem aktuellen Zustand nicht vermittelt werden könne, sitze er tagein tagaus in seinem Zwinger. Das Ziel der Tierschützer: Er soll dort nicht alleine und ohne engeren menschlichen Kontakt sein restliches Leben verbringen.

Der Plan ist deshalb, dass Lucky-Lutz für ein halbes Jahr in Therapie geht. In der Sozialeinrichtung für problematische Hunde werden diese intensiv trainiert und therapiert. Spezialisierte Hundetrainer setzen alles daran, aus ihnen wieder glückliche und umgängliche Tiere zu machen. Doch die Rundumbetreuung in Niedersachsen ist kostenintensiv und für den Tierschutzverein nur schwer leistbar. Mehr als 1500 Euro im Monat, somit rund 10.000 Euro insgesamt, fallen für die Therapie an. Wer den kleinen Lucky-Lutz auf seinem Weg in ein normales Hundeleben unterstützen möchte, kann eine zeitlich begrenzte Patenschaft übernehmen oder für die anstehenden Kosten eine Einmalspende überweisen.

Spendenkonto: Iban: DE93.6745.0048.0003 0392 78