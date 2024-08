Diedesheim/Dallau. (ankf) Manfred Fischer wird seine Fahrradtouren künftig schneller und mit weniger Anstrengung absolvieren können. Denn seit Kurzem ist er stolzer Besitzer eines E-Bikes. Nachdem Sonja Weise den RNZ-Artikel über Manfred Fischers Fahrradreise auf dem Alpe-Adria-Radweg gelesen hatte, beschlossen sie und ihr Mann Fritz Weise, Manfred Fischer eines ihrer E-Bikes zu schenken.

"Im Text stand, dass er den Alpe-Adria-Radweg noch einmal fahren würde, wenn er ein E-Bike hätte. Diesen Wunsch wollen wir ihm erfüllen", sagt Sonja Weise. "Mein Mann und ich haben uns vor etwa einem Jahr E-Bikes gekauft. Aber Fritz ist nicht mehr der Jüngste, er ist 86 Jahre alt, und wir sind mit den Rädern kaum gefahren. Maximal 50 Kilometer haben wir mit den E-Bikes zurückgelegt. Da dachten wir, Manfred hat mehr davon als wir."

Eine erste Probefahrt hat Manfred Fischer auch gleich auf dem Firmengelände von Fritz Weise gemacht. "Hat ganz gut geklappt, war auch richtig schön", sagt der Abenteurer. "Aber ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass das E-Bike jetzt mir gehört. Ich bin echt sprachlos." Die passende Ausrüstung gab es gleich dazu: einen Fahrradkorb und einen Helm. "Den Korb kann er aber wieder abschrauben, wenn er sein Rad für die nächste Reise packt", sagt Sonja Weise.

Zunächst packt Manfred Fischer aber seinen Rucksack für eine ausgedehnte Wanderung in der Sächsischen Schweiz, die er in wenigen Tagen antreten wird. "Aber danach werde ich wieder eine Fahrradtour planen – und das wird wieder eine lange Tour werden", steht für den Dallauer fest.

Doch um sein Glück abzurunden, fehlt Manfred Fischer noch eine neue Wohnung. "Ich bin so oft es geht in der Natur und draußen unterwegs, ich hätte gerne eine kleine Wohnung mit Balkon oder Terrasse." Nicht mehr als 400 Euro sollte die Kaltmiete betragen. Da Manfred Fischer keinen Führerschein hat, sollte die Wohnung zudem in einem Ort liegen, der über eine Bus- und Bahnanbindung verfügt.

Wo genau, das ist dem Abenteurer nicht so wichtig: "Irgendwo zwischen Obrigheim und Dallau wäre super." Wer also noch einen netten, abenteuerlustigen Mieter mit E-Bike sucht, kann sich bei Claudia Nuss-Schmitt per E-Mail an info@schulfotografie.org mit allen Infos melden.