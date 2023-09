Von Ann-Kathrin Frei

Dallau. Suche Werkzeug, biete treuen Gefährten – nicht ganz, aber doch so ähnlich sieht’s gerade im Dallauer Tierheim aus. Denn es platzt aus allen Nähten, die Hundezwinger sind voll, auch Katzen können keine mehr aufgenommen werden. Und um die Löcher zu stopfen, braucht das Team rund um Steffi Lörsch Werkzeuge aller Art.

Dabei mangelt es sogar an Alltagsdingen wie einem Akkuschrauber, aber auch Heckenscheren, Rasentrimmer oder Astscheren werden benötigt. "Noch besser wäre es natürlich, wenn jemand gerne Gras mäht, der dürfte bei uns so richtig auf seine Kosten kommen. Da findet sich immer was", grinst Steffi Lörsch.

Denn nicht nur die Geräte fehlen im Tierheim, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer. "Selbst unsere festangestellten, ausgebildeten Pfleger liegen beim Mindestlohn", bedauert Lörsch. Drei ausgebildete Pfleger arbeiten in Dallau, dazu kommen drei weitere Tierpflegehelfer – alle werden im Mindestlohnbereich bezahlt. "Das ist schon bitter. Aber mit sechsstelligen Tierarztkosten schaffen wir es nicht anders." Zu den sechs Personen kommt noch ein fester Kreis aus 15 Ehrenamtlichen und zehn weiteren Mitgliedern, die bei Veranstaltungen helfen.

"Wir als Vorstand sind oft damit beschäftigt, die Personallücken zu schließen, damit immerhin die Tiere versorgt werden können." Mit dieser dünnen Personaldecke habe man wenig Planungssicherheit, und wenn dann noch Notfälle dazwischenkommen, werde es sehr eng. Der Rest, das Drumherum – oder eben auch das Unkraut bleibt dabei auf der Strecke. "Wir sind an der Grenze", macht Steffi Lörsch deutlich. "Es kommen immer weitere Anfragen, aber wir sind komplett voll, sogar die Quarantänestation", betont sie.

Dort werden Katzen untergebracht, die neu im Tierheim aufgenommen wurden und die noch nicht geimpft sind. Rund 60 Katzen leben derzeit im Tierheim, nicht dazugerechnet die circa 35 Katzen in Pflegestellen. "Hier im Tierheim sind es die Katzen, die pflegeintensiv sind." Bedeutet: Sie sind krank, müssen geimpft oder kastriert werden und verursachen damit ordentlich Kosten und fressen Zeit. "Jeder will seine Katzen loswerden und die Nachfrage fehlt", so Lörsch.

Besonders deutlich wird das auf der Pflegestelle "miniKatz" in Schefflenz. Dank des Social-Media-Auftrittes wurden die Kitten der Pflegestelle bisher immer rasch vermittelt, aber in diesem Jahr sehe es auch hier mau aus. Neben den Jungspunden kümmert man sich hierum die Kitten, die teilweise schwer verletzt oder fast verhungert gebracht werden.

Bei den Hunden sieht die Situation nicht besser aus. Alle Zwinger sind besetzt und auch hier ist man am Limit. Dazu komme, dass manche Hunde teilweise schwer zu vermitteln sind und dadurch länger im Tierheim bleiben. Hinter einem Gitter sitzt beispielsweise ein Kangal-Rüde: Ares wiegt schlappe 68 Kilo, und wenn er spielen will und an einem hochspringt, erreicht er locker eine Größe von 1,65 Meter. "Da braucht man dann natürlich auch die passenden Leute. Und die zu finden, dauert eben", so Lörsch. Je älter und größer die Hunde, desto länger bleiben sie hinter Gitter.

Und Überraschungsgäste gibt es immer mal wieder obendrauf: beschlagnahmte Tiere oder Personen, die eine Katze oder einen Hund finden. "Wir hatten hier aber auch schon Besitzer, die vor unserem Tor stehen und damit drohen, die Tiere auszusetzen, wenn wir sie nicht aufnehmen", berichtet Lörsch.

Bei der momentanen Flut an Katzen sieht Lörsch in einer Katzenschutzverordnung eine mögliche Lösung. Auch wenn sie zugibt, dass es gerade im ländlichen Kreis nicht einfach sei, diese umzusetzen. "Aber sie könnte uns zumindest Rechtssicherheit geben." Mit einer Kastrationspflicht könnte man die Anzahl der wild lebenden Tiere reduzieren, dadurch weniger Kosten im Tierheim verursachen und damit tatsächlich, so Lörschs Hoffnung, die Pfleger besser bezahlen. Pro Katze kostet eine Kastration zwischen 100 und 180 Euro je nach Geschlecht, zusätzlich jeweils 30 Euro pro Impfung. "Geben wir eine Katze ab, dann verlangen wir 120 Euro. Da sind nicht mal die Tierarztkosten bezahlt." Und sie stellt klar: "Wir fahren nicht wild durch die Gegend und suchen nach Tieren oder Kolonien, die wir dann einfangen. Dafür haben wir keine Zeit. Die Tiere werden uns gemeldet oder gebracht."

Einen kleinen Traum hat Lörsch aber noch: "Dort, wo wir unsere Geräte lagern, hängt vor dem Eingang noch eine Plane. Hier fände ich ein Holztor schön."

Info: Wer zu Hause oder in der Garage noch Werkzeug übrig hat, kann dies beim Tierheim in Dallau abgeben. Anfragen per E-Mail an vorstand@tierheim-dallau@gmx.de.