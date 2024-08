Dallau. (cao) Seit Donnerstagvormittag wird ein 79-jähriger Mann aus Dallau vermisst. Das bestätigt die Polizei auf RNZ-Anfrage. Gegen 11 Uhr habe der geistig verwirrte Senior eine Hausgemeinschaft in der Straße "Rechter Weiler" verlassen, laut Beiträgen in den sozialen Netzwerken in Hausschuhen. Die Polizei beschreibt den Vermissten als 1,80 Meter groß und mit grauen Haaren, bei seinem Verschwinden habe er eine Jogginghose sowie ein schwarz-blaues T-Shirt getragen.

Sowohl mit einer Hundestaffel als auch aus der Luft mit einem Helikopter wird nach dem 79-Jährigen gesucht. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Rittersbach, Elztal und Dallau sind laut Polizei an der Suche beteiligt. Da der Senior schlecht zu Fuß ist, wird nicht ausgeschlossen, dass er in einen Zug gestiegen ist oder per Anhalter unterwegs ist.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen.