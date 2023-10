Mosbach. (RNZ/dhbw) Ein erfreuliches Plus kann die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach mit dem Semesterstart 2023 verzeichnen: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Erstsemesterstudierenden an den beiden Standorten in Mosbach und Bad Mergentheim um knapp 13 Prozent gestiegen. Mit Hermann Hesse und dem Zauber, der jedem Anfang innewohnt, durften es insgesamt 1245 junge Leute halten, die Anfang der Woche nun ihren zauberhaften ersten Tag an der Mosbacher Hochschule hatten. Ihren Anfang markierte eine feierliche Begrüßung.

Am Campus Mosbach begrüßen die DHBW-Verantwortlichen 1020 "Neue", was einem Plus von mehr als neun Prozent im Vergleich zu den Ersti-Zahlen des Vorjahres bedeutet. Am Campus Bad Mergentheim beginnen 225 neue Studierende – stattliche 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Zusätzlich stand in Bad Mergentheim auch der erste Tag für die 23 internationalen Kollegiatinnen und Kollegiaten des Studienkollegs auf dem Programm. "Das ist eine Rekordzahl für den Campus in seinem 23-jährigen Bestehen", freute sich dessen Leiter Prof. Dr. Seon-Su Kim.

Nach den Jahren der Pandemie hat sich die Anfängerzahl deutlich erholt, trotz des demografischen Wandels, durch den junge Menschen fehlen, die ein Studium ergreifen könnten. "Wir sind begeistert von dieser positiven Entwicklung bei den Erstsemesterstudierenden, die dieser Tage auch schon in einem belebten Stadtbild sichtbar ist", erklärte Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann. Als einen Grund für die steigenden Studierendenzahlen sieht man die neuen, attraktiven Studienangebote, "die bei Unternehmen wie jungen Leuten gut ankommen."

Die Entwicklung gehe in die richtige Richtung, und die Phase der Konsolidierung habe die DHBW Mosbach für eine Neuausrichtung des Studienangebots hin zu Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz genutzt. Darüber hinaus sei auch das duale Studienmodell der Hochschule beliebt, das in kleinen Kursen eine schnelle Orientierung und beste Betreuung biete. "Wir haben kurze Wege und feste Ansprechpartner. Wir kümmern uns um unsere Studierenden. Sie fühlen sich bei uns gut aufgehoben", sagt Jeck-Schlottmann,

Traditionell beginnen die 694 neuen Technik-Studierenden am nördlichsten Standort der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zunächst bei ihren Partnerunternehmen in der Praxisphase und kommen erst Ende November an die Hochschule. Die Erstsemester der Fakultät Wirtschaft sind bereits in die Theoriephase an der Hochschule gestartet. Diese 551 Neu-Studis waren am Montag in der Alten Mälzerei in Mosbach beziehungsweise im Roten Saal des Deutschordensschlosses in Bad Mergentheim zusammengekommen und wurden von den Hochschulverantwortlichen, der Studierendenvertretung und dem Studierendenwerk offiziell begrüßt. Um sich im Anschluss in ihren Studiengängen die ersten Informationen zum Studienablauf und Tipps zum Studium abzuholen und eine ausgiebige Campusführung zu unternehmen.

Die neuen Wirtschaftsstudierenden verteilen sich auf die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Onlinemedien, Wirtschaftsinformatik, Rechnungswesen und die neuen Studiengänge Sustainable Management sowie Data Science und Künstliche Intelligenz. Ebenfalls neu in der Fakultät Wirtschaft ist das Profil Garten- und Landschaftsbau im BWL-Handel. Der Frauenanteil bei den Studienanfängern der Fakultät Wirtschaft liegt nach Angaben der Dualen Hochschule bei 46 Prozent.

Die Gesamtstudierendenzahl der DHBW Mosbach wächst mit dem neuen Jahrgang um rund vier Prozent – damit sind aktuell knapp 3100 Studentinnen und Studenten an der seit 1980 etablierten Hochschule eingeschrieben.