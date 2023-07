Von Peter Lahr

Mosbach. "Es gilt in der Mitte unserer Gesellschaft zunehmend als normal, verschieden zu sein – und genau das ist es auch." Mit diesen Worten begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel am hochsommerlich heißen Samstagnachmittag rund 300 Menschen am S-Bahn-Haltepunkt Mosbach-West zum ersten "Christopher Street Day" (CSD) in der Großen Kreisstadt. Eingeladen dazu hatten die Jugendorganisationen der Ampelkoalition, die Grüne Jugend, die Jungen Liberalen und die Jusos, die auch teilweise prominente Redner stellten. Zusätzlich traten Bürgermeister Patrick Rickenbrot und die Awo-Kreisvorsitzende Gabriele Teichmann ans Mikrofon.

Fotogalerie: Christopher Street Day in Mosbach 2023 Previous Next Zum ersten Christopher Street Day in Mosbach kamen am Samstagnachmittag rund 300 Menschen. Vom S-Bahn-Haltepunkt Mosbach West bewegte sich der bunte Demonstrationszug durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Fotos: Peter Lahr

Der bunte Zug schlängelte sich friedlich und fröhlich durch die Innenstadt und endete am Marktplatz, wo mehrere Infostände sowie kostenloses Wasser auf die Teilnehmenden warteten. Und nach all den Reden auch etwas Musik. Bunte Regenbogenfahnen und mitunter fantasievolle Kostüme gehörten neben vielen selbstgemalten Plakaten zum kreativen Erscheinungsbild des Umzugs, an dem sich auffallend viele junge Menschen beteiligten. Sie kamen nicht nur aus Mosbach, sondern auch aus Mannheim und Heidelberg, wie etwa der "Prince of Shadows", der eine Solo-Drag-Tanzeinlage aufs Straßenpflaster legte, in der er den Direktor eines Horrorzirkus verkörperte.

"Fantastisch, dass so viele hier sind", freuten sich die Moderatoren Philipp Hensinger, Lena-Marie Dold und Judah Alze. "Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen", unterstrich Landrat Brötel und verschwieg nicht, dass er in den letzten Tagen "merkwürdige Mails" erhalten habe. Auch spreche ein "selten dämliches anonymes Flugblatt" Bände. Da Vielfalt nur unter der Bedingung von Freiheit möglich sei, "müssen wir die Freiheit und Demokratie unbedingt gegen alle Anfeindungen verteidigen", lautete das Resümee des Landrats.

"Es ist sehr wichtig, dass wir hier die bunte Flagge zeigen", betonte der FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg. Der parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung sah zwar schon einige Erfolge auf dem Weg zu Vielfalt, Akzeptanz und geschlechtlicher Selbstbestimmung, allerdings sei man noch lange nicht am Ziel. Gerade die aktuellen Querelen um das Familienrecht sorgten für psychische Belastungen bei vielen Betroffenen. Da der Redner vor einer Woche in Tiflis erlebte, wie ein internes CSD-Fest von gewalttätigen Gegendemonstranten und einer untätigen Polizei aufgelöst wurde, erhielten die Mosbacher Einsatzkräfte spontan einen dankbaren Applaus für ihre unaufgeregte Präsenz. "Happy Pride!" bildete das Motto für den Umzug.

"Wir haben uns extrem gefreut, als wir vom CSD in Mosbach erfuhren", begrüßte Bürgermeister Patrick Rickenbrot die Demonstranten auf dem Marktplatz. Als er von der Diffamierung und Hetze erfahren habe, sei er ein bisschen schockiert gewesen: "Das geht so gar nicht", fand er. "Der CSD ist ein Zeichen für Transparenz, Offenheit, Vielfalt und Respekt", stellte Rickenbrot klar.

"Wir stehen für eine Gesellschaft, die zusammenhält", beschrieb der bündnisgrüne Landesvorsitzende Pascal Haggenmüller den Hintergrund des CSD. Auch wenn die drei einladenden Parteien im demokratischen Wettstreit verschiedene Konzepte verfolgten, stünden sie zusammen gegen die Hetze der AfD. "Wir sind die Stimme der Vernunft", hielt Haggenmüller dagegen und sah queeres Leben heute in ganz Deutschland verbreitet – in der Stadt ebenso wie auf dem Land. "Queere Rechte sind Menschenrechte", stand auf dem Plakat von Judah Alze. Derzeit sei Homosexualität in 67 Ländern der Welt strafbar, und auch in Deutschland sah der Redner "einen Berg an Diskriminierung".

"Es ist wirklich nötig, gemeinsam auf die Straße zu gehen und ein Zeichen für Vielfalt zu setzen", davon zeigte sich Gabriele Teichmann überzeugt. "Wir sind bunt und leben Vielfalt", beschrieb Gabriele Teichmann die Philosophie der Awo. "Klasse, eine Superleistung", lobte MdL Jan-Peter Röderer (SPD) die vielen Organisatoren und Helfer hinter dem CSD. "Wir sind hier, um sichtbar zu sein, laut zu sein und uns nicht verstecken zu müssen", begründete der Abgeordnete für den Landkreis Sinsheim seine Motivation und erinnerte an das Aufsehen, das einst Klaus Wowereit auf einem Parteitag erregte, als er schlicht sagte: "Ich bin schwul, und das ist auch gut so." Keinen Fußbreit solle man hohlen Phrasen voller Hass überlassen, deshalb lautete Röderers Appell: "Bleibt laut, bleibt sichtbar und lasst euch nicht vorschreiben, wen ihr lieben sollt!"