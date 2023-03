Von Pia Geimer

Limbach. Wenn man mit Musik etwas bewirken kann, dann ist der Chor Royal gerne bereit, zu helfen. Und wenn das Ganze dann auch noch viel Spaß macht – umso besser! Am Samstagabend sorgte die beliebte A-cappella-Truppe um Chorleiter Jochen Thurn jedenfalls für großen Anklang beim Benefizkonzert in der St. Valentinskirche in Limbach, zu dem der Verein