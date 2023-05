Von Moritz Bayer

Eberbach. Der Sommer im Neckartal lädt nicht nur zum Wandern ein. Da es einiges zu entdecken und erleben gibt, bleibt so manch Einer auch länger als einen Tag. Wer nicht ins Hotel oder die Pension möchte, findet schöne Camping-Plätze in Eberbach und Hirschhorn.

In der Stauferstadt gibt es 30 städtische Stellplätze, sechs davon am Neckarlauer und über 20 in der Au. Für das Jahr 2022 übermittelte Eberbach immerhin 1234 Übernachtungen ans Statistische Bundesamt. Für Eberbach schön: Auch die Camper kommen mal zum Essen oder Einkaufen in die Stadt.

Noch ist dieses Jahr nicht allzu viel los gewesen bei den Eberbacher Campern. Ein freier Eingangsbereich sowie zahlreiche leere Stellen auf der Wiese zeigen, dass für neue Gäste noch mehr als genug Platz vorhanden wäre. Foto: Moritz Bayer

Platz bietet auch der Camping Park Eberbach in der Alten Pleutersbacher Straße. Neben der DLRG erstreckt sich, idyllisch gelegen, die von der Stadt gepachtete Fläche, um die sich Jörg Pachur und Christine Freyer seit 2003 kümmern.

Die schöne Lage direkt am Neckar lockt, hat aber auch Nachteile: "In den möglichen Hochwasserzeiten im Winter und zu Jahresbeginn können wir kein Camping anbieten", sagt Freyer.

Der häufige Regen sorgte dieses Jahr bisher für etwas weniger Gäste als sonst: "Bei solch häufigen Niederschlägen kamen weniger regionale Tagesgäste im Vergleich zu den Vorjahren", gibt Freyer eine Einschätzung ab.

Was nicht ist, kann zwar bedingt noch werden, aber die Feiertage im Mai und um Pfingsten, in Eberbach traditionell eine der stärksten Buchungszeiten, sind dann leider vorbei.

Dennoch lässt es sich in Eberbach gut verweilen: Neben den touristischen und kulturellen Angeboten in der Kernstadt gibt es auf der Neckarwimmersbacher Seite das nah gelegene Schwimmbad, Tennisplätze, eine Skatebahn und zahlreiche Wanderwege.

Auch an den Stromkästen ist noch Platz. Foto: Moritz Bayer

Im beginnenden Sommer spricht sich vielleicht noch eine neue Attraktion herum: Die beim Frühlingsfest von Bürgermeister Peter Reichert offiziell freigegebenen Mountainbike-Trails könnten starke Sogwirkung entfalten. Denn viele Camper haben ihre Räder mit im Gepäck.