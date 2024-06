Adelsheim. (sun) Zehntausend Konzertbesucher jährlich, Standing Ovations, wo immer sie auftreten, Millionen Aufrufe auf Instagram und Youtube, ein Fankult wie bei Rockstars – das ist "Café del Mundo", das sind die Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian. Am Samstag, 29. Juni, ist das Duo wieder einmal bei "Adelsheim leuchtet" zu Gast.

Es ist ihr unverwechselbarer Ton und ihre Liebe für die Authentizität eines Paco de Lucía, verbunden mit der Freude an moderner Popmusik wie "Coldplay" oder "U2", die diese beiden Konzertkünstler einzigartig machen. Im Umgang mit der ganz großen Musiktradition von Bach bis DeFalla zeigt "Café del Mundo" höchste Sensibilität und kraftvolle Souveränität.

Folglich finden die beiden Gitarristen weltweit ein begeistertes Publikum, arbeiten mit dem "Royal Philharmonic Orchestra" zusammen, produzieren in den berühmten Abbey Road Studios in London und bauen sich eine stetig wachsende Fangemeinde auf. "Café del Mundo" ist pure Lebensfreude.

Die Zuhörer erwartet eine bunteste Mischung aus Klassik, Jazz, Pop und World Music. Den roten Faden bildet der Dialog der beiden Gitarren. Jan Pascal und Alexander Kilian präsentieren in Adelsheim auch Musikstücke ihrer aktuellen Radiosendung "80er unplugged", die täglich auf Radio Ton zu hören ist, zum Beispiel Gitarren-Interpretationen von Michael Jackson und AC/DC. Auch einige neue Arrangements werden dabei sein, die das Duo gerade in Berlin uraufgeführt hat.

Damit unterscheidet sich das Programm auch deutlich vom Konzert beim "Heimatsound-Open-Air" mit der neuen Philharmonie Frankfurt im August. Es lohnt sich also, beides zu erleben.

Tickets für das Konzert mit "Café del Mundo" im Adelsheimer Schlossgraben am 29. Juni von 19 bis 21.30 Uhr gibt es für 25 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der Stadt Adelsheim, Tel. 06291/6200-29, Zimmer 107. Das Kombi-Ticket mit dem Eintritt zur Ausstellung "Emergency Exit" kostet an der Abendkasse 35 Euro.

Info: www.cafedelmundo.de