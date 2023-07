Buchen. (rüb) Nach vier Jahren Baustelle und mehr als zwei Jahren Pandemie war das Interesse riesengroß, als das Burghardt-Gymnasium am Samstag seine Türen erstmals wieder öffnete.

Was hat sich baulich getan? Wie sind die Klassenzimmer eingerichtet und technisch ausgestattet? Und wie präsentiert sich die Schule, welche Talente beherbergt sie, und welche unterschiedlichen Interessen werden in den Arbeitsgemeinschaften gefördert?

Auf diese Fragen erhielten Eltern, ehemalige Schüler und Lehrer und zahlreiche weitere Interessierte auf unterhaltsame Weise Auskunft. Schnell wurde den Besuchern – ihre Zahl dürfte in die Tausende gehen – klar: Das BGB ist nicht nur ein moderner Lernort, sondern ein Ort, an dem sich Schüler und Lehrer wohlfühlen können.

Mit dem Lied "Someone to You" sorgte der Chor für einen mitreißenden Einstieg, und Jochen Schwab – Schulleiter und Chorleiter in Personalunion – zeigte auf, dass das BGB auch heute noch vom guten Geist des Miteinanders geprägt sei, wie ihn Namensgeber Franz Burghardt vorgelebt habe.

Er dankte der Stadt für die gewaltigen Investitionen in den Umbau und die Erweiterung der Schule: Das Geld – rund 30 Millionen Euro – sei gut angelegt. Beim Blick auf die deutlichen Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung stellte Schwab heraus, dass durch zahlreiche Planänderungen in vielen Bereichen ein deutlicher Mehrwert geschaffen worden sei, von dem die Schüler profitieren würden.

"Wir wollen heute zeigen, was sich in den vier Jahren seit Baubeginn getan hat", sagte Bürgermeister Roland Burger und sprach von einem "großen Qualitätsgewinn" für die Schule.

Bedingt durch Corona, Lieferschwierigkeiten und Probleme in einzelnen Gewerken liege das Projekt zwar hinter dem Zeitplan (Ende 2024 soll alles fertig sein), aber der Zwischenstand zeige, dass sich die gewaltige Anstrengung lohne: "Wir investieren damit in die Jugend – und zwar nicht nur in die Buchener, sondern die des gesamten Mittelbereichs."

Der Chor des Burghardt-Gymnasiums präsentierte sich als stimmgewaltiger Klangkörper aus Schülern, Eltern und Lehrern. Foto: Rüdiger Busch

"Es ist schön zu sehen, wie unsere Pläne in die Realität umgesetzt wurden", sagte der Architekt, Prof. Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Kilian (Stuttgart). Das bauliche Konzept einer offenen, lichtdurchfluteten Schule funktioniere in der Praxis sehr gut. Sein Dank galt allen Beteiligten für das gute Miteinander: Nur so sei es möglich, dieses gewaltige Bauvorhaben bei laufendem Schulbetrieb durchzuführen.

"Wir freuen uns sehr über die neuen Räume", betonten die Schülersprecher Luca Grimm und Oliver Linke und dankten der Stadt dafür im Namen aller Schüler.

Diese neuen Räume nahmen die Besucher anschließend bei den zahlreichen Führungen oder auf eigene Faust in Augenschein. Daneben wurde ein buntes Programm aus Musik, Tanz und Theater, Vorführungen und Vorträgen geboten. Für das leibliche Wohl sorgten der Verein gesunde Ernährung und der Elternbeirat. Der Erlös kommt dem neuen Klettergarten zugute, der pünktlich zum neuen Schuljahr fertig sein soll.