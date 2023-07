Durch die Preisverleihung führte Studiendirektor Achim Wawatschek. Der stellvertretende Schulleiter überreichte zunächst den Scheffelpreis: Für beste Leistungen in Deutsch wurde Emil Trunk Ekanayaka ausgezeichnet. Er setzte sich mit dem Sprung von den behüteten Kindertagen in die Schnelllebigkeit der leistungsorientierten Welt auseinander. Auch Krieg, Gewalt, Unruhen und ...

Auf das "Vocal Group"-Ensemble mit geschmackssicherer "Skyfall"-Adaption folgte Oberstudiendirektor Jochen Schwab. Auch für die Eltern sei der Tag ein emotionaler Einschnitt: "Die Kinder werden groß und verlassen das Haus", hielt er fest und dankte den Eltern für das Vertrauen in "seine" Einrichtung sowie den tatkräftigen Einsatz – ohne diesen sei manche Aktivität des schulischen Lebens nicht denkbar. "In dieser Stufe herrscht ein besonderer Geist", konstatierte Schwab. In einem kurzen Ausriss schilderte er den Verlauf der Abiturprüfungen, die Studiendirektor Achim Wawatschek erstklassig organisiert habe.

Buchen. (adb) Der Beifall war ihnen gewiss, den Abiturienten des Burghardt-Gymnasiums – nicht nur dank des hervorragenden Gesamtschnitts von 1,9: Der feierliche Abiball startete am Freitag mit Applausfanfaren. Darauf folgte die launige Selbstvorstellung der Moderatoren Natalie Allin und Leon Manz: Gewandt führten sie durch den Abend in der glanzvoll dekorierten Stadthalle.

Für besonderes ehrenamtliches Engagement gab es ebenfalls Preise. Foto: Brosch

An die Schüler gewandt nahm er gewitzt Bezug auf das Abiturmotto "Abios Amigos – wir waren vor der Schule fertig!", mit dem die "BGB-Baustelle" glossiert wird: "Ihr geht und lasst uns auf der Baustelle zurück, die euch die halbe Schulzeit lang begleitet hat", hob Schwab hervor. Trotz der nicht durchweg optimalen Raumsituation habe sich eine Stufe formiert, die "viele engagierte und motivierte Charaktere vereinte". Mit neuen Ideen habe der Jahrgang zur Weiterentwicklung des BGB beigetragen.

"Nach Jahren des Lernens und vieler gemeinsamer Erlebnisse haben die Abiturienten den Schritt von Jugendlichen zu Erwachsenen bewältigt", betonte Bürgermeister Roland Burger. Das Abitur eröffne ungeahnte Chancen, bringe aber auch Verpflichtungen mit sich: Man solle stets wachsam sein, Fragen stellen und seine Fertigkeiten zum Wohl der Gesellschaft einsetzen. Kurzweil mit einer Prise Tiefsinn vermischte auf stilvolle Weise die Rede von Elternbeiratsvorsitzendem Dr. Dirk Laier: Buchstabe für Buchstabe definierte er den "ganz normalen Wahnsinn". Den Verein der Freunde des BGB vertrat die stellvertretende Vorsitzende Petra Hauck.

Durch die Preisverleihung führte Studiendirektor Achim Wawatschek. Der stellvertretende Schulleiter überreichte zunächst den Scheffelpreis: Für beste Leistungen in Deutsch wurde Emil Trunk Ekanayaka ausgezeichnet. Er setzte sich mit dem Sprung von den behüteten Kindertagen in die Schnelllebigkeit der leistungsorientierten Welt auseinander. Auch Krieg, Gewalt, Unruhen und Naturkatastrophen führten zu "tiefer Unsicherheit". Mit der Metapher vom für Wandel stehenden "Golfstrom des Lebens" übte er subtile Kritik an der Gesellschaft und klammerte die Problematik Sozialer Medien nicht aus – ein eindringlicher Weckruf und ein würdiger Preisträger.

Den Preis für das beste Deutsch-Abitur erhielten Emil Trunk Ekanayaka, Philipp Hensinger und Alexa Graser; den Karl-von-Frisch-Biologiepreis nahm Leon Manz entgegen, während Anna-Lena Farrenkopf, Emil Trunk Ekanayaka, Hannah Dörr und Leon Manz für beste Noten im Fach Latein ausgezeichnet wurden. Mit dem Chemiepreis wurden Lennart Svoboda, Thanh Nguyen und Franz Wagner geehrt; für starke Leistungen in Geschichte wurde Janna Pieper mit der Franz-Schnabel-Medaille ausgezeichnet. Den Mathematikpreis erhielt Thanh Nguyen, während sich Franz Mayerhöfer über den Ferry-Porsche-Preis in Mathematik/Physik freute. Der Physikpreis beglückte Noah Baumann, David Bopp, Nele Hauck, Franz Mayerhöfer, Thanh Nguyen, Lennart Svoboda und Franz Wagner. Marcel Kobold durfte sich über den Preis für erstklassige Leistungen im Fach Gemeinschaftskunde freuen, während Emil Trunk Ekanayaka, Kai Elancev und Leon Manz den Geographiepreis entgegen nahmen. Der Wirtschaftspreis ging an Hanna Sauer; den Preis in Philosophie/Ethik erhielt Alexa Graser. Das sportliche Wirken von Natalie Allin und Jule Hauk krönte die Alfred-Maul-Medaille, Jule Hauk freute sich zudem über den Landessportpreis.

Die musikalische Brücke zu weiteren Ehrungen schlug ein brillantes Duo: Gesanglich erfreute Alina Stumpf in klarem Französisch, während Sandra Duschek am Piano saß: "Voilà" ging unter die Haut und zu Herzen.

Die Preise für sehr gute Endnoten gingen an Nick Balles, Alexander Diener, Florian Hefner, Josie Holderbach, Luisa Link und Jonas Meixner (alle 1,5), Antonia Heilig, Hanna Sauer und Louis Schuster (alle 1,4), Lena Katzenmaier und Mika Trunk (beide 1,3), Lara Baumann, David Bopp, Sandra Duschek, Silja-Maria Fieger, Jule Hauk, Janna Pieper und Leonie Zimmer (alle 1,2), Natalie Allin, Hannah Dörr, Anna-Lena Farrenkopf , Marcel Kobold und Maxi Weimert (alle 1,1) sowie Noah Baumann, Kai Elancev, Alexa Graser, Nele Hauck, Leon Manz, Franz Mayerhöfer, Lotte Müssig, Thanh Nguyen, Lennart Svoboda, Emil Trunk Ekanayaka und Franz Wagner (alle 1,0). Belobigt wurden Emma Dörzenbach, Yara Mechler, Jana Piksa und Philipp Schüßler (alle 1,6), Max Hufnagel und David Mund (alle 1,7), Moritz Ballweg, Lisa Löhr, Marie Hofmann und Mariella Mühlhauser (alle 1,8) sowie Simon Farrenkopf, Lucas Friedel, Nina Hügel, Dana Kuhn, Leticia Link (alle 1,9).

Das Bild eines ungemein engagierten Jahrgangs zeichneten die Ehrungen für ehrenamtliches Wirken: Geehrt wurden Franz Wagner, Lisa Okorafor, Moritz Hajek, Alexa Graser, Emil Trunk Ekanayaka und Lea Genzwürker (SMV), Philipp Hensinger, Emil Trunk Ekanayaka und Alexa Graser (Vielfaltsforum), Hannah Dörr und Nele Hauck (Streitschlichter), Chiara Frank, Lea Gramlich, Alexa Graser, Luisa Maler, Christina Schäfer und Emil Trunk Ekanayaka (Sozialmentoren), Anna-Lena Farrenkopf, Lea Genzwürker, Alexa Graser, Sophie Hauck, Jule Hauk, Nele Hauck, Antonia Heilig, Marie Hofmann, Nina Kaiser, Luisa Link, Lisa Löhr, Luisa Maler, Jana Piksa und Hanna Sauer (Eine-Welt-AG) Lara Baumann, Laurien Frank, Lea Genz-würker und Janna Pieper (Alois-Wißmann-Schule-AG), Kai Elancev und Mika Trunk (Schach-AG), Lara Baumann, Noah Baumann, Luisa Donner, Laurien Frank, Lea Genzwürker, Amelie Kaminsky, Mike Kübler, David Mund, Thanh Nguyen, Jennifer Schäfer und Hanne Trunk (Sanitäts-AG), Noah Baumann (Umwelt-AG) und Kai Elancev, Matti Gort, Moritz Haas, Moritz Hajek, Leon Manz und Emil Trunk Ekanayaka (Geopark-AG).

Mit Dankesworten warteten noch die Schüler auf: Sie würdigten vor allem Kunstlehrerin Lydia Funk, die alle Abiturienten porträtiert hatte, mit stehenden Ovationen. Nach dem Schlusswort Jochen Schwabs und dem Abendessen mündete der Abiball in den "Kreativteil", der eine Fülle origineller und ansprechender Darbietungen offenbarte.