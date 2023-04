Neckarmühlbach. (pm) Die Tore der "Burg der Adler" sind nach der Saisonpause jetzt nicht nur zur Flugwiese wieder geöffnet. Dort freut sich vor allem eine junge Schneegeier-Dame, dass sie zum Einsatz kommt: Neuzugang Nanga ist im April vergangenen Jahres geschlüpft und damit zwar noch ein Baby, doch "die Kahlköpfige", so die Bedeutung ihres Namens, mischt inzwischen schon ordentlich mit und die Flugmannschaft auf.

Die erfahrenen gefiederten Kollegen haben während der regelmäßigen Winterflugvorführungen gezeigt, dass sie in guter Form und ein eingespieltes Flugteam sind. Mit Kampfadler Oropherion, Bartgeier Cassiopeia und Riesenseeadler Loki sind in der Deutschen Greifenwarte ungewöhnlich viele Großgreifvögel am Start. Falknerin Nathalie Denolf freut sich über eine weitere Besonderheit: "Unsere beiden Mönchsgeier Alita und Tyson lieben es, gleichzeitig zu fliegen", erläutert sie. "Mönchsgeier sind Einzelgänger, dass zwei ihrer Art in ein und derselben Flugvorführung in der Luft sind, ist daher eine Seltenheit." Insgesamt leben rund 60 Großgreifvögel und Eulen auf Burg Guttenberg. Sie leben teilweise zwischen kunstvollen Figuren in den geschichtsträchtigen Mauern der unzerstörten Stauferburg aus dem 12. Jahrhundert.

Das dortige Museum nimmt seine Besucher mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter bis hinein ins 19. Jahrhundert. Hier erfährt man, wie man Ritter wurde, was eine Xylothek ist und warum der Bergfried ein Angstloch hat. Im Dachgeschoss des Museums lässt eine Burgen-Lego-Ausstellung kleine und große Besucher staunen. Neu in diesem Jahr wird unter anderem eine Sammlung starker Frauen der Geschichte zu sehen sein.

Mit der Deutschen Greifenwarte, dem Burgmuseum sowie der Burgschenke sind verschiedene Attraktionen an einem Ort vereint, der 800 Jahre Geschichte atmet und von einem nachhaltig bewirtschafteten Wald umrahmt wird. Dort laufen auch die waldpädagogischen Führungen des WaldNetzwerks durch den Schlosswald wieder an. "Wir bieten sechs verschiedene Programme für Schüler und Erwachsene", erklärt Geschäftsführerin Manuela König. "Es gibt einerseits fast verwunschene Waldorte, andererseits auch großartige Eichen und zahlreiche Bereiche, die sich für waldpädagogische Programme – auch zu forstspezifischen Themen – eignen." Die Inhalte der zwei- oder dreistündigen Führungen werden alters- und zielgruppenspezifisch angepasst.

Burg Guttenberg liegt direkt am Neckarsteig und unweit des Neckarradweges, an dem die mittelalterliche Herberge "Zum Alten Marstall" zur Übernachtung einlädt.

Weitere Infos: www.burg-guttenberg.de; Tel.: 06266.388.