Buchen. (RNZ) Die CDU mit ihrer Direktkandidatin bleibt in Buchen die stärkste Kraft und holt 36,3 Prozent der Zweitstimmen. Die AfD kommt auf Platz zwei mit 28 Prozent, was ein PLus von rund 15 Prozent bedeutet.

Die SPD kommt nur noch auf 11 Prozent der Zweitstimmen (Minus 9 Prozent). Die Grünen erhalten 7,7 Prozent (Minus 3 Prozent). Linke und BSW schneiden besser ab, als die FDP.

Die Wahlbeteiligung lag bei 81,5 Prozent.

