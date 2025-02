Elztal. (RNZ) In Elztal ist die CDU der Wahlgewinner der Zweitstimmen mit 33,58 Prozent, gefolgt von der AfD mit 25,31 Prozent. Diese hat ihr Wahlergebnis aus dem Jahr 2021 beinahe verdoppelt. Die SPD mit 13,47 Prozent hingegen verlor in diesem Zeitraum rund 9 Prozent ihrer Wähler und Wählerinnen. Die Grüne erreichte 7,95 Prozent und verlor somit etwa 2 Prozent im Vergleich zu 2021. Die Wahlbeteiligung in Elztal stieg von 80,01 auf 84,64 Prozent an.

Iframes not supported

Hier geht es zu den Zwischenständen und Ergebnissen in den Wahlkreisen