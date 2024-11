Wertheim. (pm) Der Gemeinderat geht weiter entschlossen voran. Am Montag hat er in einer öffentlichen Sondersitzung der Ausgleichs- und Betrauungsvereinbarung mit dem gemeinnützigen Bürgerspital Wertheim GmbH einstimmig zugestimmt. "Das ist ein weitreichender und wichtiger Beschluss", sagte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, "wegweisend für die Wiederaufnahme eines echten Krankenhausbetriebs mit zentraler Notaufnahme in Wertheim".

Mit der EU-beihilferechtskonformen Vereinbarung betraut die Stadt Wertheim die Bürgerspital gGmbH mit der Sicherstellung einer Notfallversorgung einschließlich Stroke Unit am Krankenhausstandort Wertheim. Und sie verpflichtet sich, zu dem erwarteten Defizit einen jährlichen Ausgleich von maximal 2,75 Millionen Euro pro Jahr zu leisten. Fällt das Defizit höher aus, muss der Betreiber dafür aufkommen. Sinkt das Defizit, reduziert sich auch die städtische Ausgleichsleistung.

"Ohne diese Unterstützungszusage wird es nicht nur keine Notfallversorgung, sondern auch kein Bürgerspital mit Grund- und Regelversorgung in Wertheim geben", verdeutlichte OB Herrera Torrez nochmals die Tragweite des Beschlusses.

Die stationäre neurologische Rehaeinrichtung von Mediclin und das bestehende Dialysezentrum hingegen seien von dieser Vereinbarung nicht betroffen. Die beiden Einrichtungen sind neben dem Bürgerspital weitere Nutzer der ehemaligen Rotkreuzklinik und weder von finanziellen Zuschüssen noch von einer Genehmigung durch das RP abhängig.

Die Ausgleichs- und Betrauungsvereinbarung mit dem Bürgerspital war in der Gemeinderatssitzung eine Woche zuvor eingebracht und erläutert worden. Der Kreistag hat letzte Woche den Grundsatzbeschluss gefasst, die Stadt Wertheim bei Finanzierung des Defizitausgleichs für die Notfallversorgung zu unterstützen.

"Das war ein wichtiges Signal, für das wir sehr dankbar sind", sagte das Stadtoberhaupt. Jetzt beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, vom Landkreis Main-Tauber eine finanzielle Unterstützung in substanzieller Höhe zu erbitten und dafür vertrauensvolle Verhandlungsgespräche zu führen.

Damit das Regierungspräsidium die Ausgleichs- und Betrauungsvereinbarung genehmigen kann, muss die Stadt Wertheim die Leistungsfähigkeit ihres Haushalts nachweisen.

Für 16. November ist eine Haushaltsklausurtagung des Gemeinderats terminiert, in der die Aufgaben gelöst werden sollen. Den Beschluss des Gemeinderats über die Ausgleichs- und Betrauungsvereinbarung werde die Stadt dem Regierungspräsidium gemeinsam mit dem überarbeiteten Haushalt vorlegen, kündigte der OB an.

Ein gemeinsames Gespräch zwischen Regierungspräsidium, Landkreisverwaltung und Stadtverwaltung, in dem das weitere Vorgehen abgestimmt wird, ist bereits terminiert. Es findet laut OB Herrera Torrez Mitte November statt. Auch Gespräche mit benachbarten Kommunen sind bereits aufgenommen.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung nun, diesen Kommunen einen Vorschlag zur finanziellen Beteiligung vorzulegen und sie um Beratung und Beschlussfassung in ihren Gremien zu bitten. Den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats wertete der Rathauschef als "erneut entschlossenes und mutiges Vorangehen".

Auch aus Reihen des Gemeinderats wurde hervorgehoben, dass es innerhalb von nur drei Monaten gelungen sei, die Wiederaufnahme des Krankenhausbetriebs mit Notfallversorgung in greifbare Nähe zu bekommen.

"Wir haben noch Hausaufgaben zu leisten, aber das kriegen wir hin", lautete das Fazit.