Walldürn. Wer soll die Geschicke in der Wallfahrtsstadt in den kommenden acht Jahren lenken? Die Bürgermeisterwahl am Sonntag soll Antwort auf diese Frage geben. Neben Amtsinhaber Markus Günther kandidieren Stabsstellenleiter Meikel Dörr und der Technische Fachwirt Johann Martel für die Stelle als Verwaltungschef in Walldürn.

Die Rhein-Neckar-Zeitung hat die drei Kandidaten vorab