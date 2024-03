Von Stephanie Kern

Binau. Dieser Abend werde wohl in die Geschichte Binaus eingehen, prognostizierte Peter Keller am Donnerstagabend. Rund 300 Bürger waren in die Sport- und Festhalle gekommen, um sich über die fünf Bewerber zu informieren, die die Geschicke der Neckargemeinde lenken wollen. "So viele Kandidaten hatten wir noch nie", erläuterte Altbürgermeister