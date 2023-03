Neudenau. (zg/cao) Am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Der dritte Kandidat heißt Stefan Emert. Geboren 1964 und in der Stadt Neudenau aufgewachsen, lebt er heute mit seiner Frau Saskia und den zwei erwachsenen Kindern in Siglingen.

Nach der Ausbildung zum staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau und seiner Zweitausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur, arbeitete Emert in diesem Zweitberuf bis heute, während er parallel dazu ein erfolgreiches und autarkes Unternehmen aufbaute. Der permanente Umgang mit relevanten Behörden und Gesetzen, der im kommunalen Alltag gefordert wird, der 30-jährige Erfahrungsaustausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und der "Unmut der Bevölkerung", habe ihn dazu bewogen, seinen Hut in den Ring zu werfen und für die Stelle als Bürgermeister zu kandidieren.

Nach der Übergabe seines Betriebes und dem Ende seiner Tätigkeit im Zweitberuf, möchte Stefan Emert nun an dieser Stelle anknüpfen und mit konkreten Zielen das Zusammenleben in der Stadt Neudenau verbessern. So will er einen offenen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern leben sowie Transparenz bei wichtigen Entscheidungen schaffen. Wichtig ist ihm auch die Einführung eines Mobilitätsangebotes, die Entwicklung eines Wohnkonzeptes für freies und selbstbestimmtes Wohnen im Alter, Tiny-House-Bebauung für bezahlbaren Wohnraum sowie eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung.

"Es reicht nicht aus, in Zukunft nur auf Schulen und Kindergärten zu bauen. Nachfolgende Generationen werden es uns danken, wenn wir jetzt die Weichen für eine unabhängige Energie-, Wasser- und Umweltzukunft neu stellen", so Emert.

Info: Emert bittet die Wähler, sich vor ihrem Wahlgang über seinen konkreten Leitfaden unter www.stefan-emert.de zu informieren.