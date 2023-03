Von Rüdiger Busch

Buchen. "Was brauche mer an Faschenacht e Uhr?" Genau! Denn eins ist klar: "Dem Buchener Narren schlägt keine Stund!" Der von Ute Schwing gestaltete Doppel-Orden der Kampagne bringt diese närrische Weisheit auf den Punkt. Mehr als 200 Exemplare des schmucken Ordens brachten Vorsitzender Herbert Schwing sowie Eva Herzmann und Christian Lenhart am Donnerstagabend beim Ordensfest im prall gefüllten Saal des Alten Rathauses unter das Volk. Wie es Tradition ist, erwiesen die frischgebackenen Ordensträger dem "Blecker" die Ehre – manche stilecht mit gespitzten Leben einen Kuss auf den Hintern nur andeutend, manche mit einem dicken Schmatzer auf den güldenen Po.

Für gute Stimmung im Saal, so manchen Tusch und den "Kerl wach uff" in Dauerschleife sorgten die Musiker der Stadtkapelle unter Leitung von Dirigentin Lisa Helmle. Als die Buchemer Faschenachtshymne nach der Melodie von Karl Tschamber und mit dem Text von Jakob Mayer pünktlich um 20.11 Uhr zum ersten Mal an diesem Abend erklang, zog der Große Rat der FG "Narrhalla"unter dem Beifall der zahlreichen Gäste ein.

Einen Ordenverleihungs- und Küsschenmarathon durften Christian Lenhart und Eve Herzmann (r.) absolvieren. Foto: Rüdiger Busch

Der erste Orden ging an Bürgermeister Roland Burger, der sich nach zweijähriger Zwangspause über die Neuauflage des Ordensfestes freute: "Jetzt ist die Faschenacht zurück – wir feiern wieder, was e Glück!" Mit Genugtuung stellte er fest, dass jetzt auch "im Elferrat gegendert" werde. Doch egal, ob Männlein oder Weiblein: "Mir Buchemer liebe die Faschenacht!"

"Digital, des is jo alles schö und recht, viel besser is es aber immer no in echt", stellte Landrat Dr. Achim Brötel in seinem perfekt gereimten Grußwort fest und sprach damit den Zuhörern aus der Seele. Dasselbe galt für seine Ausführungen zu den Katastrophen und Krisen dieser Tage, vom schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine, für dessen Verantwortlichen er klare Worte fand.

Ebenso deutlich sprach sich Brötel aber dafür aus, gerade in diesen Zeiten die Tradition der Faschenacht hochzuhalten: "Scho stellt sich ah bei uns die Froge ei: ,Konn do denn überhaupt no Faschnacht sei? Für mich, do is die Antwort klar. Für mich heeßt’s jetzt erst recht ganz deutlich: ja. Grad in solche Zeite, ich sag’s gerne, müsse mir trotz alledem es Lebe wieder feiern lerne. Weil mir Mensche sin aus Fleisch un Blut, tut uns die ...