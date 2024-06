Buchen/Walldürn. (rüb) Die seit Donnerstag als vermisst gemeldeten Mädchen aus Buchen und Walldürn sind gefunden worden. Sie seien wohlauf, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn mit. Sie befinden sich in einer Jugendhilfeeinrichtung in Zwickau.

In der sächsischen Stadt waren die beiden Ausreißerinnen am Wochenende von der Polizei aufgegriffen worden. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Mädchen hatten die elterlichen Wohnungen am Donnerstag wie üblich in Richtung Schule verlassen, waren dort allerdings jeweils nicht angekommen. Stattdessen wurden sie letztmalig durch Zeugen gegen 8.45 Uhr am Bahnhof Seckach gemeinsam gesehen.

Update: Sonntag, 23. Juni 2024, 12.06 Uhr