Von Rüdiger Busch

Buchen/Hainstadt. Gleich drei Buchener Grundschulen öffneten am Wochen ihre Türen und präsentierten sich und ihre Arbeit interessierten Eltern, Großeltern, Geschwistern und allen weiteren Interessierten bei Schulfesten. Die Resonanz und damit das Interesse an der geleisteten Arbeit war überall sehr groß. Den Auftakt machte am Freitag die