Götzingen. (rüb/pol) Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall mit einer Pferdekutsche am Samstagnachmittag in Götzingen. Sowohl der 54-jährige Kutscher als auch die 46-jährige Mitfahrerin werden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in umliegende Spezialkliniken gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf einem Feldweg unweit der Waldstraße im Buchener Stadtteil Götzingen. Laut Polizeiangaben fuhr der Einspanner auf einem Feldweg bergab Richtung Waldstraße, als das Pferd plötzlich aufschreckte, den Weg verließ und in den angrenzenden Acker lief. Daraufhin habe sich die Kutsche überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, werden Motorsägengeräusche als Ursache vermutet.

Während sich die Rettungskräfte vor Ort um die beiden verletzten Personen kümmerten, befreiten Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Buchen das Pferd, das unverletzt blieb. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus den Abteilungen Götzingen, Hettingen, Rinschheim und Buchen-Stadt im Einsatz.

Update: Samstag, 11. Januar 2025, 18.12 Uhr