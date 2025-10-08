Buchen. (rüb) Ein leidiges Thema, das vielen Kunden des Agroa-Raiffeisenmarktes in der Eisenbahnstraße bestimmt schon sauer aufgestoßen ist, sprach Herbert Kieser in der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats an: den desolaten Zustand der Straße bzw. des Vorplatzes. "Hier reiht sich Schlagloch an Schlagloch", stellte Kieser fest, "im Sommer staubt es, bei Regen ist es schlammig." Dieser