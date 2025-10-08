Mittwoch, 08. Oktober 2025

Wirkt Schlagloch-Piste auf Agroa-Markt-Kunden abschreckend?

Am Markt in der Eisenbahnstraße herrscht eine unbefriedigende Situation. Die Stadt ist dabei in einer Zwickmühle.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 24 Sekunden
Riesige Schlaglöcher tun sich vor dem Agroa-Markt in der Buchener Eisenbahnstraße auf und verleiden den Kunden die Anfahrt und das Einkaufen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Ein leidiges Thema, das vielen Kunden des Agroa-Raiffeisenmarktes in der Eisenbahnstraße bestimmt schon sauer aufgestoßen ist, sprach Herbert Kieser in der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats an: den desolaten Zustand der Straße bzw. des Vorplatzes. "Hier reiht sich Schlagloch an Schlagloch", stellte Kieser fest, "im Sommer staubt es, bei Regen ist es schlammig." Dieser

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
