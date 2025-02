Götzingen. (rüb) Sein Kürzel "jm" war ein Markenzeichen: In den letzten 66 Jahren gibt es in Götzingen kaum ein Ereignis, über das er nicht berichtet hat – schnörkellos, sachlich korrekt und mit großem Interesse am Thema und an den Menschen dahinter. Walter Jaufmann hat aber nicht nur als freier Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Zeitung und als Chronist des Ortsgeschehens Spuren hinterlassen, sondern auch durch sein Vereinsengagement, durch sein berufliches Wirken bei der Firma Franz Fertig, vor allem aber auch durch seine Persönlichkeit und das immer angenehme Miteinander. Am Mittwoch ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Geboren wurde er am 8. September 1936 in Stuttgart, aber bereits 1943 kam er gemeinsam mit seinen beiden jüngeren Schwestern und seiner Mutter nach Götzingen – in die Heimat seiner Eltern und Großeltern. Dort legte er den Volksschulabschluss ab und absolvierte anschließend die Höhere Handelsschule in Walldürn, ehe er bei der Buchener Sitz- und Liegemöbelfabrik Franz Fertig eine Lehre zum Industriekaufmann begann, die er mit Auszeichnung abschloss. Dem Unternehmen blieb Walter Jaufmann sein ganzes Arbeitsleben lang treu – bis zum Eintritt in den Ruhestand 1999.

Noch länger als für die Firma Franz Fertig war Walter Jaufmann für die Rhein-Neckar-Zeitung tätig. Alles begann mit einer Kurzmeldung: "Ein hiesiger Hilfsarbeiter brach sich ein Bein", war am 16. April 1959 in der RNZ unter der Ortsmarke "Götzingen" zu lesen. Und erstmals erschien damals das Kürzel "jm", das fast 66 Jahre lang aus unserer Zeitung nicht wegzudenken war.

Nicht nur für den Lokalteil schrieb er, sondern über viele Jahre auch für die Sportredaktion, für die er in den 1960er- und 1970er-Jahren Spielberichte entgegennahm und Spieltagsvorschauen verfasste. Seine Veröffentlichungen hatte Walter Jaufmann alle archiviert: Eine ganze Reihe an Leitz-Ordnern enthält sämtliche Berichte und Meldungen, fein säuberlich ausgeschnitten und chronologisch sortiert eingeklebt – insgesamt mehr als 50.000 Artikel. Sein letzter erschien am 8. Januar in der RNZ: Unter der Überschrift "Unterstützung für Waisenprojekt und lokale Bevölkerung" berichtete er über das Hilfsprojekt für Bukuumi in Uganda, eine Herzensangelegenheit für ihn.

Als Schriftführer und Pressewart oder als Mitglied engagierte sich Walter Jaufmann über Jahrzehnte auch in Vereinen und Sportverbänden, beispielsweise im Vorstand des Sportkreises Buchen, beim TSV Fortuna Götzingen, bei der Zweigstelle Odenwald-Tauber der Deutschen Olympischen Gesellschaft oder im Fußballkreis Buchen. Der Verstorbene war ferner Mitherausgeber des 1987 erschienenen Götzinger Heimatbuchs, Mitgestalter mehrerer Festbücher der FG "Getzemer Narre", deren Präsident er zudem zeitweise war, sowie Autor des von der Rhein-Neckar-Zeitung herausgegebenen Heimatkalenders "Unser Land" sowie des "Götzinger Heimatbriefs".

Akzente setzte Walter Jaufmann auch in der Kommunalpolitik: Von 1965 bis 1971 war er im Gemeinderat des damals noch selbstständigen Götzingen. Für seine vielfältigen Verdienste wurde er 1983 mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet, der sich 1992 die Ehrenmedaille anschloss. Im Jahr 2004 verlieh ihm der Badische Sportbund die Goldene Ehrennadel.

Diese Auszeichnungen waren für Walter Jaufmann kein Grund, sich zurückzulehnen. Im Gegenteil: Bis ins hohe Alter führte er seine Aktivitäten fort, schrieb und berichtete für die RNZ, für seine Leser und für Götzingen. In der Redaktion war der Mitarbeiter Walter Jaufmann immer hoch geschätzt, der Austausch mit ihm war stets angenehm.

In den letzten Wochen trafen aus gesundheitlichen Gründen nur noch wenige E-Mails von ihm im Redaktionspostfach ein. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Walter Jaufmann am Mittwoch gestorben. Um ihn trauern seine Ehefrau Gerda, mit der er seit 1972 verheiratet war, die beiden Söhne mit ihren Partnerinnen und den drei Enkelkindern sowie viele Freunde und Weggefährten. In seiner Familie, in Götzingen und bei der Rhein-Neckar-Zeitung hinterlässt sein Tod eine große Lücke.