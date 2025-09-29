Montag, 29. September 2025

Waldhausens Ortsvorsteher Alexander Leix feiert 50. Geburtstag

Leix ist mit viel Herzblut für sein Heimatdorf im Einsatz. Der Ortsvorsteher feiert am heutigen Montag seinen 50. Geburtstag.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Ortsvorsteher Alexander Leix wird heute 50. Herzlichen Glückwunsch! Foto: Rüdiger Busch

Waldhausen. (rüb) "Die starke Dorfgemeinschaft, das gute Miteinander und der beispielhafte Zusammenhalt: Das alles ist für mich Waldhausen", sagt Ortsvorsteher Alexander Leix. Dass dies so bleibt, dass Waldhausen auch in Zukunft attraktiv ist und auch den nächsten Generationen eine Heimat bietet, das liegt dem zweifachen Familienvater am Herzen, und dafür setzt er sich mit Engagement und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
