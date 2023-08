Buchen. (pol) Unbekannte verwüsteten am Freitagabend den Toilettenbereich in der Kreissporthalle "Sportzentrum Odenwald". Zwischen 20.15 und 22.30 Uhr gelangten die Täter unbemerkt ins Innere der Halle in der Henry-Dunant-Straße. Im Toilettenbereich rissen sie Seifenflaschen aus den Spendern und warfen diese herum. Außerdem wurden mit Papiertüchern die Waschbecken und Toiletten verstopft und anschließend die Wasserhähne geöffnet, wodurch ein Teil der Halle überschwemmt wurde.

Sportler, die die Überschwemmung feststellten, konnten das Wasser abstellen und so einen größeren Schaden vermeiden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06291/9040 entgegen.