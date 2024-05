Buchen. (tra) Dass Wahlplakate beschmiert und zerstört werden, ist vielerorts mittlerweile zum traurigen Alltag geworden. In Buchen hat die bundesweit zu beobachtende blinde Zerstörungswut nun eine neue Dimension erreicht: Quer durch die Kernstadt wurden gleich mehrere Plakate mit Neonfarbe beschmiert. Einzelne Plakate wurden auch in Seckach und Bödigheim besprüht. Insgesamt wurden zwölf Wahlplakate verunstaltet.

Wie Manuel Unser von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ am Mittwochnachmittag mitteilte, wurden Plakate der Grünen, der SPD und der FDP mit grüner und roter Sprühfarbe beschädigt und komplett unbrauchbar gemacht.

Die Tatorte liegen in Buchen in der Bödigheimer Straße, am Bingler Kreisverkehr, am Willy-Brandt-Platz, in der Walldürner Straße sowie im IGO. Jeweils ein Plakat traf es in Seckach in der Bahnhofstraße und in Bödigheim in der Hauptstraße. Die Polizei geht davon aus, dass alle Vorfälle zusammenhängen.

"Der Schaden an den Plakaten wird insgesamt auf etwa 1500 Euro geschätzt", so Unser.

Der finanzielle Schaden ist eine Sache, die immer weiter um sich greifende Verrohung in manchen Bereichen der Gesellschaft und die sie begleitende Respektlosigkeit gegenüber der Demokratie eine andere: "Volksverrat" wurde zum Beispiel auf ein Plakat gesprüht, die Gesichter der Politiker wurden durchgestrichen.

Des Weiteren wurde auch ein Blitzer-Anhänger des Landratsamts in der Berthold-von-Henneberg-Straße in Buchen besprüht. "Wie hoch hier der Sachschaden ist, kann noch nicht beziffert werden", teilt Kreissprecher Jan Egenberger mit. Der Blitzer soll nun gereinigt werden.

Die Polizei kann den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 22 und 22.30 Uhr am Dienstagabend eingrenzen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter Telefon 06281/9040 an das Polizeirevier Buchen wenden.